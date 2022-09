Elezioni, Di Maio: «Abbiamo perso, complimenti ai vincitori Meloni e Conte»

«Voglio dare un grande abbraccio agli italiani, per il bene che mi hanno dimostrato e per quello che li aspetta». Con queste parole dopo le elezioni, Luigi Di Maio saluta il Parlamento. Il leader di Impegno Civico ha ottenuto lo 0,55% dei consensi.

Elezioni, l’addio di Di Maio

«Non ci sono se, ma o scuse da accampare. Abbiamo perso. Gli Italiani non hanno considerato abbastanza maturo e valido il nostro progetto politico» ha commentato l’ex Ministro degli Esteri, che ora deve lasciare anche la Farnesina. Di Maio non manca di fare i «complimenti a Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, i due vincitori di queste elezioni. E poi voglio dare un grande abbraccio agli italiani, per il bene che mi hanno dimostrato in questi anni e per quello che li aspetta nei prossimi mesi: siamo una grande democrazia, una grande Nazione, e anche se abbiamo nubi all’orizzonte, insieme ce la faremo» commenta.

«Negli ultimi mesi insieme a straordinari amici di percorso, abbiamo deciso di metterci in gioco, di proporre agli italiani un progetto politico nuovo, da far conoscere in pochissimo tempo. Il risultato non è stato quello che ci aspettavamo. Impegno Civico non sarà in Parlamento. Allo stesso modo, non ci sarò neanche io» ha concluso sulla sua pagina Facebook l’esponente politico.

Di Maio si complimenta con gli avversari politici

«Nella vita ci sono vittorie e sconfitte. Si cade, ma si impara anche a rialzarsi. E succederà anche stavolta» ha dichiarato l’ex ministro, riferendosi alla sua vita da ora in poi. Di Maio non ha voluto rivedere le sue convinzioni, oppure dichiarare che non si trattasse proprio di una sconfitta. Il risultato è sembrato da subito molto chiaro, dato che anche Enrico Costa del Movimento Cinque Stelle lo aveva superato nel collegio uninominale.

Il parlamento andrà avanti, ma questa volta senza Luigi Di Maio, che torna cittadino.