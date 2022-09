Elezioni, Crisanti: «Col Partito Democratico ho sfondato, 36 mila preferenze»

Le elezioni 2022 non sono state brillanti per il PD, ma uno di loro può festeggiare la sua prima elezione. Si tratta di Andrea Crisanti. Il virologo – tra i diversi che hanno dato informazioni sulla pandemia in diversi talk televisivi – ha ottenuto circa 36mila preferenze nella lista del partito Democratico. L’epidemiologo prenderà il suo posto in Senato. Oggi Crisanti lavora come direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova.

Le elezioni trionfo di Crisanti

Il trionfo è arrivato dalla circoscrizione Europa, ovvero da parte dei cittadini italiani che risiedono stabilmente nel territorio europeo. «È un numero incredibile e mi sento onorato di questo, ma triste e smarrito per il risultato complessivo» spiega Crisanti, in riferimento alle sue 36mila preferenze.

Il Partito Democratico aveva candidato anche il virologo Pierluigi Lopalco per la lista del Salento, ma il candidato pugliese è stato superato dal leghista Roberto Marti. «Sono fiero di aver accettato una sfida difficilissima in un collegio uninominale pur sapendo che, sulla base dei sondaggi di opinione, la vittoria sarebbe stata impossibile» ha spiegato Lopalco.

Andrea Crisanti durante la pandemia

«Ringrazio tutti gli italiani che dall’Europa mi hanno accordato il loro voto, facendomi eleggere al Senato del Parlamento italiano (Ripartizione Europa). Vi assicuro il mio impegno ad attuare quanto promesso, per un maggior riconoscimento di tutti gli italiani all’estero affinché acquisti effettivo valore la vostra voce» ha scritto in una nota stampa lo stesso Crisanti. Durante la pandemia, accanto a Galli, Burioni, Bassetti e altri, Crisanti non aveva solo affrontato l’emergenza, ma anche spiegato in diretta come funzionava una pandemia.

La popolarità – ma anche la competenza dimostrata in quel periodo difficile – hanno spianato la strada a Crisanti per un prossimo futuro politico. Non è la prima volta che un medico specialista entra in Parlamento. Per fare un caso recente, Pierpaolo Sileri del Movimento 5 Stelle, ex viceministro alla Salute, è un chirurgo.