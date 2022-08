Elezioni e Covid, Speranza annuncia: «I positivi voteranno a casa»

Gli italiani alle prese con il Covid e che risulteranno ancora positivi il prossimo 25 settembre non vedranno cancellato il proprio diritto di voto. La presa di posizione è arrivata direttamente dal ministero della Salute e a parlarne è stato il ministro Roberto Speranza, intervenuto su Radio Capital. A poche settimane dalle elezioni, quindi, la via tracciata sembra chiara: voto domiciliare per i positivi, anche asintomatici, in modo tale da far continuare l’isolamento e tentare di ridurre al minimo i contagi. L’annuncio arriva proprio nelle ore in cui sembra sia ormai definita la nuova regola sulla quarantena dei positivi, che potrebbe essere ridotta da 7 a 5 giorni in caso di assenza di sintomi.

Speranza: «Ci sarà voto domiciliare»

«Se una persona è positiva è interesse di tutti che non contagi altri e resti in isolamento». Questo è il punto di vista del ministro Roberto Speranza, che durante un’intervista su Radio Capital ha spiegato come i positivi si approcceranno al voto del prossimo 25 settembre. «Come avvenuto nelle ultime elezioni, c’è la possibilità del voto domiciliare, cosi come per le persone inferme. Dobbiamo mantenere un elemento di prudenza». Niente urne e isolamento che continuerà anche in quel weekend, per evitare contagi e rischi di qualunque tipo. «Quello che è certo è che se una persona è positiva deve restare a casa, questa è l’indicazione molto netta e chiara», ha poi specificato Speranza, alla vigilia del cambio della regola ormai in programma nei prossimi giorni.

Come cambierà la quarantena

Il ministero della Salute ormai da tempo sta valutando le nuove direttive che il Consiglio Superiore di Sanità sembra intenzionato a diramare. Il tema centrale delle nuove regole, nonostante i rischi legati all’arrivo dell’autunno, sarà il tempo di isolamento per i positivi asintomatici. Attualmente i giorni di quarantena sono 7, ma diventeranno 5 a patto che al quinto giorno ci sia un test negativo. E cambierà anche il periodo massimo di isolamento, che non sarà più di 21 giorni ma di 15.

Vaccini contro Omicron: domani il via libera dell’Ema

Roberto Speranza ha poi spiegato che domani sarà una giornata campale anche per i vaccini anti-Covid aggiornati per affrontare la variante Omicron. L’Ema, infatti, darà il via libera, passo avanti essenziale per le nuove forniture. «Poi seguirà il pronunciamento dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Contiamo di avere già a metà settembre la disponibilità di nuovi vaccini aggiornati», spiega Speranza.