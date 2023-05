Elezioni comunali 2023, guida ai ballottaggi nei capoluoghi di provincia

Ci siamo: è l’ora dei verdetti, quelli decisivi del secondo turno. Domenica 28 e lunedì 29 maggio si vota per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 41 Comuni, compresi sette capoluoghi di provincia: Ancona, Brindisi, Massa, Pisa, Siena, Terni e Vicenza. Intanto, quando si vota? Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, potranno votare tutti i cittadini con più di 18 anni portando con sé la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Città per città, ecco le sfide calde nelle sette piazze più importanti.

Ancona: accordo Silvetti-Battino per il centrodestra

Ad Ancona il ballottaggio serve per decidere il successore della sindaca dem Valeria Mancinelli. Dopo lo spoglio delle schede al primo turno, nessuno dei sei candidati è riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta del 50 per cento + 1. A sfidarsi ora saranno Ida Simonella (41,28 per cento) del centrosinistra e Daniele Silvetti (45,11 per cento) del centrodestra, con quest’ultimo che ha siglato un apparentamento ufficiale con Marco Battino, 2,18 per cento al primo turno, della lista Ripartiamo dai Giovani. Gli altri candidati invece non hanno dato una indicazione di voto. Il centrodestra ha così sfiorato il colpo in una città che da 30 anni è governata dal centrosinistra. Per quanto riguarda le liste, la più votata ad Ancona è stata quella del Partito democratico (21,32 per cento) seguita da quella di Fratelli d’Italia (18,61 per cento) e dalla civica Ancona Protagonista (12,93 per cento).

Brindisi: Marchionna avanti, nessun apparentamento

A Brindisi la corsa è fra il candidato del centrodestra Pino Marchionna (44 per cento) e l’avversario Roberto Fusco (33,32 per cento), sostenuto da centrosinistra e Movimento 5 stelle. Nessun apparentamento in vista del ballottaggio, con i due candidati sindaci che non hanno raggiunto alcuna intesa con gli altri due candidati che si erano presentati al primo turno: l’ex sindaco Riccardo Rossi di Europa verde e il civico Pasquale Luperti. Per quanto riguarda le liste, la più votata a Brindisi è stata quella del Partito democratico (13,9 per cento) seguita da quella di Forza Italia (12,07) e da Fratelli d’Italia (10,14).

Massa: prosegue la spaccatura fra Lega e Fratelli d’Italia

Anche a Massa non ci sono stati apparentamenti da parte dei candidati sindaci, che in questa tornata saranno Francesco Persiani (35,42 per cento al primo turno), sindaco uscente sostenuto da Lega, Forza Italia e liste civiche, ed Enzo Ricci (29,95 per cento), appoggiato da Pd e Alleanza verdi sinistra. Nessun accordo quindi tra Persiani e l’assessore Marco Guidi, candidato di Fratelli d’Italia che ha preso al primo turno il 19,99 per cento. Il centrodestra a Massa si è presentato diviso e alla fine la spaccatura si è rivelata decisiva per rimandare tutti i discorsi al ballottaggio. Capitolo liste: la più votata a Massa è stata quella del Pd (16,61 per cento) seguita dalla civica Persiani sindaco (13,93) e da quella della Lega (11,56).

Pisa: Conti manca di poco la vittoria, al ballottaggio con Martinelli

A Pisa si è andati al ballottaggio per un pugno di voti: il sindaco uscente di centrodestra Michele Conti al primo turno si è infatti fermato a 49,96 per cento, costringendolo alla sfida a due con Paolo Martinelli del centrosinistra, che ha ottenuto il 41,12 per cento. Conti è entrato nella storia nel 2018 diventando il primo sindaco di centrodestra di Pisa e alle Comunali 2023 corre per cercare di ottenere un secondo mandato. Scaduti i termini, non sono stati stretti degli apparentamenti ufficiali. La lista più votata a Pisa è stata quella dei dem (23,50 per cento) seguita da Fratelli d’Italia (17,04) e dalla civica Conti sindaco (14,53).

Siena: sfida al femminile tra Nicoletta Fabio e Anna Ferretti

In totale sono stati otto i candidati in corsa a Siena, con il ballottaggio previsto tra Nicoletta Fabio (30,51 per cento dei voti) del centrodestra e Anna Ferretti (28,75 per cento) del centrosinistra. Di apparentamenti ufficiali non se ne sono visti. Alle elezioni amministrative del 2018 per la prima volta il centrodestra ha preso la guida della città, con Luigi De Mossi come sindaco. Questa volta però ha deciso di non ricandidarsi, annunciando il suo sostegno alla corsa del candidato di Italia viva Massimo Castagnini, che al primo turno si è fermato al 7,19 per cento. In tema di liste, la più votata a Siena è stata quella del Partito democratico (19,71 per cento) seguita da quella di Fratelli d’Italia (14,8) e dalla civica Siena in Tutti i Sensi (6,81).

Terni: il patron della Ternana Bandecchi sfida il centrodestra

A Terni il ballottaggio è tra il candidato del centrodestra Orlando Masselli (35,81 per cento) e Stefano Bandecchi (28,14 per cento) di Alternativa popolare. Niente apparentamenti ufficiali, ma Bandecchi è stato la mina vagante di queste elezioni amministrative nella città: fondatore e presidente dell’Università Niccolò Cusano, patron della squadra di calcio della Ternana, e anche coordinatore nazionale di Alleanza popolare, alle elezioni è riuscito a battere il candidato del Pd, che insieme ad Alleanza verdi-sinistra aveva scelto José Maria Kenny, raccogliendo però il 21,94 per cento. Per quanto riguarda le liste, la più votata a Terni è stata quella di Fratelli d’Italia (17,94 per cento), seguita da quella del Partito democratico (15,05) e dalla civica Con Bandecchi per Terni (12,32).

Mi era mancato Bandecchi che maestro guardate anche il camper ahahahahahah pic.twitter.com/oLGzWM7xdv — Gianluka (@Gianluca24070) May 20, 2023

Vicenza: accordo Rucco-Cicero per battere l’outsider Possamai

La sfida a Vicenza sarà tra il sindaco uscente di centrodestra Francesco Rucco (44,06 per cento), che ha siglato un apparentamento con l’ex assessore Claudio Cicero (2,57 per cento), e lo sfidante di centrosinistra Giacomo Possamai (46,23 per cento). Nella coalizione di sinistra non c’era il Movimento 5 stelle che ha corso da solo con Edoardo Bortolotto, fermandosi però all’1,69 per cento. Per quanto riguarda le liste, la più votata a Vicenza è stata quella di Rucco sindaco (24,03) seguita da quella del Partito democratico (14,66) e dalla civica Possamai sindaco (13,10).