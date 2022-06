Elezioni comunali 2022, Palermo e Genova al centrodestra al primo turno

Erano 9 milioni gli italiani chiamati alle urne per scegliere il sindaco, distribuiti in 978 Comuni. Quattro i capoluoghi di Regione interessati: Genova, Palermo, L’Aquila e Catanzaro, più 22 capoluoghi di provincia, da Alessandria a Como, fino a Monza, Verona, Parma, La Spezia, Taranto e Messina. Lo spoglio inizia alle 14, ma dopo la chiusura dei seggi sono arrivate le prime indicazioni dagli exit poll, almeno sulle maggiori città chiamate al voto, in cui complessivamente l’affluenza alle elezioni amministrative è stata del 54,7 per cento, in calo rispetto alle consultazioni precedenti (60 per cento).

Palermo, dopo il caos la vittoria di Lagalla

Dopo il caos seggi (174 presidenti non si sono presentati), a Palermo l’affluenza alle urne si è fermata al 42 per cento circa. Nel capoluogo siciliano va verso la vittoria al primo turno il candidato del centrodestra, l’ex rettore Roberto Lagalla: in base alla legge regionale è sufficiente il 40 per cento delle preferenze e, secondo gli exit poll, avrebbe ottenuto almeno il 43 per cento dei voti. Surclassato il candidato del fronte progressista Franco Miceli, tra il 27 e il 31 per cento.

A Genova il sindaco uscente Bucci verso il bis

A Genova sarebbe riconfermato il sindaco uscente Marco Bucci (foto in alto), sostenuto dal centrodestra unito e da Italia dei Valori, per un totale di nove sigle. Con una forbice del 51-55 per cento la spunterebbe sugli altri candidati: il principale contendente era Ariel Dello Strologo, a capo di una coalizione di centrosinistra con il M5s.

Verona, sfida Sboarina-Tosi per il ballottaggio con Tommasi

L’ex centrocampista della Roma Damiano Tommasi (sostenuto da Partito Democratico, M5s e Azione), ha ottenuto più preferenze di tutti a Verona. Forbice del 37-41 per cento, mentre il sindaco uscente di Fratelli d’Italia, Federico Sboarina, è al 27-31 per cento: per lui testa a testa con Flavio Tosi sostenuto da FI e da Iv. A Verona la coalizione di centrodestra correva divisa. Nei Comuni con oltre 15mila abitanti, laddove nessun candidato sindaco sia riuscito a superare la soglia del 50 per cento più uno dei voti, il 26 giugno sono in programma i ballottaggi.

Incertezza a L’Aquila: Biondi potrebbe vincere al primo turno

A L’Aquila è in vantaggio Pierluigi Biondi, sindaco uscente candidato di Fratelli d’Italia. Potrebbe superare il 50 per cento, mentre la sfidante di centrosinistra Stefania Pezzopane si sarebbe fermata al 23-27 per cento. A Parma davanti a tutti Michele Guerra, sostenuto dal Pd: 40-44 per cento. Al ballottaggio se la vedrà con Pietro Vignali del centrodestra (19-23 per cento). Secondo turno anche a Catanzaro, dove a ottenere il maggior numero di preferenze sono stati Valerio Donato di Forza Italia, Lega e Udc (40-44 per cento) e Nicola Fiorita del M52 (31-35 per cento).