Elezioni comunali, 18 candidati “impresentabili” per l’Antimafia: chi sono

Secondo il vaglio della Commissione parlamentare Antimafia, sono 18 i candidati cosiddetti “impresentabili” alle elezioni amministrative, che si svolgeranno domenica 12 giugno. Lo ha riferito Nicola Morra, presidente della stessa Commissione, rendendo noto l’elenco dei nomi. Ecco chi sono.

Elezioni comunali, i 18 impresentabili

Acri (Cosenza): Luigi Maiorano, lista “Pino Capalbio Sindaco”.

Barletta: Antonio Comitangelo, “Forza Italia Berlusconi per Cannito”.

Belvedere Marittimo (Cosenza): Carmelina Carrozzino, lista “Niti per Belvedere” che sostiene il candidato sindaco Filicetti.

Ciampino (Roma): Ernesto Garofano, lista “Ideale per Ciampino” che sostiene il candidato sindaco Colella.

Frosinone: Mauro Vicano, candidato sindaco per la lista “Per Frosinone se vuoi si fa”.

Frosinone: Patrizia Giannoccoli, lista “Frosinone capoluogo” che sostiene il candidato sindaco Mastrangeli.

Frosinone: Giuseppe Patrizi, lista “Piattaforma civica ecologistica” che sostiene il candidato sindaco Marzi.

Gorizia: Silvana Romano, “Forza Italia Berlusconi per Ziberna”.

Mondragone (Caserta): Patrizia Barbato, lista “Città futura” che sostiene il candidato sindaco Lavagna.

Mondragone (Caserta): Antonio Valenza, “Forza Italia”, che sostiene il candidato sindaco Pagliaro.

Palermo: Francesco La Mantia, “Noi con l’Italia – Noi di centro – Mastella” che sostiene il candidato sindaco Lodato.

Palermo: Salvatore Lentini, “Alleanza per Palermo – Movimento di iniziativa popolare”, che sostiene il candidato sindaco Lagalla.

Palermo: Giuseppe Lupo, Partito democratico, che sostiene il candidato sindaco Miceli.

Palermo: Giuseppe Milazzo, lista “Giorgia Meloni Fratelli d’Italia”, che sostiene il candidato sindaco Lagalla.

Verona: Luca Bagliani, lista “Battiti per Verona”, che sostiene il candidato sindaco Sboarina.

Piacenza: Olga Marsico, “Forza Italia – Italia al centro UDC”, che sostiene il candidato sindaco Barbieri.

Ardea (Roma): Brunella Pinciaroli, lista “Ardea al centro – Cambiamo con Toti”, che sostiene il candidato sindaco Cremonini.

Taranto: Francesco D’Andria, lista “Taranto next generation”, che sostiene il candidato sindaco Abbate.

Comunali, Morra: «Alcune situazioni imbarazzanti»

«C’è un numero cospicuo di “impresentabili” e sono emerse alcune situazioni a mio avviso imbarazzanti», ha dichiarato Morra, sottolineando che i due candidati arrestati negli ultimi giorni (Pietro Polizzi e Francesco Lombardo) «sarebbero stati presentabilissimi ai sensi del Codice Bindi di autoregolamentazione e della legge Severino». La Commissione parlamentare Antimafia, ha spiegato Morra, si basa «su criteri giuridici che rinviano ad atti processuali e investigativi già avviati e definiti».