Elezioni, come seguire il post voto in tv

Exit poll, proiezioni, interviste ai leader politici e commenti degli esperti, nell’ambito di vere e proprie maratone con ospiti in studio e collegamenti dalle sedi dei partiti. I seggi chiudono alle 23 ed è in quel momento che si metterà in moto il racconto dell’esito del voto di queste elezioni politiche. Ecco come le varie emittenti tv racconteranno i risultati a partire da stasera.

Gli exit poll appena dopo la chiusura dei seggi

Per le elezioni politiche saranno trasmessi exit poll e proiezioni realizzati dagli istituti di sondaggi per Rai, La7, Sky TG24 e Mediaset. In particolare, subito dopo la chiusura dei seggi, Consorzio Opinio Italia proporrà per la Rai gli exit poll con la percentuale di voti e seggi per liste e coalizioni per la Camera e per il Senato. Sempre a partire dalle 23 di stasera, arriveranno gli exit poll Quorum/Youtrend per Sky Tg24 (Instant Poll), di Swg per La7 (Trend poll) e di Tecnè per Mediaset.

Prime proiezioni (per il Senato) già alle 23:50

Attorno alle 23.50 è attesa la prima proiezione per il Senato del Consorzio Opinio Italia per la Rai, sulla base dei dati realmente scrutinati (voti e seggi per liste e coalizioni). La prima proiezione per la Camera dovrebbe arrivare invece per le 2. Rilevazioni dello stesso tipo anche dagli altri istituti di sondaggi, per le varie emittenti.

Maratone elettorali, come seguire lo spoglio

Rai 1 e Rai 3 inizieranno la notte elettorale alle 22.40, rispettivamente con Porta a Porta – Speciale Elezioni e Tg3 Speciale Elezioni. A loro si unirà poi da mezzanotte Tg2 Speciale Elezioni. Su La7 non poteva mancare la classica “Maratona Mentana” condotta dal direttore del TgLa7, che prenderà il via alle ore 22: finirà solo alle 20 di domani. Su Sky sono previste ben 50 ore di maratona elettorale, dalle 22:30 di stasera alle 00:30 di martedì, con lo speciale La sfida del voto. Su Rete 4 appuntamento con Speciale Quarta Repubblica – Vincitori e Vinti condotto da Nicola Porro, che seguirà le ultime fasi del voto fino allo spoglio delle schede.

Exit poll e proiezioni delle regionali in Sicilia

Oggi sono chiamati al voto anche i residenti in Sicilia per le elezioni regionali. Primo dato alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi, con gli exit poll riguardanti i candidati presidenti, espresso dal Consorzio Opinio Italia per Rai e dagli altri istituti di rilevazione. A partire dalle 15 di domani le prime proiezioni.