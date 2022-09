Elezioni, collaboratore di Biden: «Chiunque vinca non lascerà la coalizione»

A margine della missione di Joe Biden all’Onu, un alto funzionario dell’amministrazione americana si è espresso sulle imminenti elezioni politiche italiane affermando che, chiunque diventerà il nuovo primo ministro, «il presidente avrà una conversazione al più presto con questa persona, prenderà le sue misure, e deciderà cosa significa il suo arrivo».

Collaboratore di Biden sulle elezioni italiane

Nel fervore della campagna elettorale, ha riferito il collaboratore dell’inquilino della Casa Bianca, è difficile giudicare senza sapere come si formerà una coalizione e, quindi, «non voglio prevedere o caratterizzare perché ci sono così tante variabili incerte». Parole che sottintendono un doppio messaggio: che Washington si rende conto che l’esito delle elezioni porterà ad un cambio di scenario rispetto alla leadership esercitata finora da Mario Draghi e che, comunque, è pronta a lavorare con chiunque venga democraticamente scelto dagli elettori italiani.

Lo stretto collaboratore di Biden si è infatti detto certo che, indipendentemente dal risultato del voto, l’Italia non lascerà la coalizione occidentale dei paesi che sostengono l’Ucraina. Questo non significa che le cose andranno esattamente come con Draghi, ha aggiunto, «però ritengo che questa narrativa sulle elezioni italiane, secondo cui il cielo sta cadendo, non corrisponde alle nostre aspettative su ciò che probabilmente avverrà». Lo stesso ha assicurato che, qualunque governo nasca, il presidente Biden sarà ansioso di avervi una conversazione tempestiva e sostanziale per cercare di garantire che la coesione rimanga salda.

Gli incontri di Biden

Durante il ricevimento offerto ai leader giunti a New York per l’Assemblea generale dell’Onu, Biden ha anche avuto modo di incrociare il premier italiano. Tra i due non ha avuto luogo alcun incontro informale ma soltanto un breve scambio. In compenso, il presidente americano ha avuto due faccia a faccia: uno con il suo omologo francese Macron e l’altro con il primo ministro giapponese Kishida.