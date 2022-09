Elezioni, code ai seggi a causa del tagliando antifrode

L’affluenza è in linea con quella della tornata elettorale precedente, ma gli italiani stanno passando più tempo alle urne nel 2022. Non perché siano indecisi sulla preferenza da accordare, ma perché il tagliando antifrode introdotto nel 2018 sta causando rallentamenti nei seggi.

Come funzione il tagliando antifrode

Il tagliando antifrode è un meccanismo introdotto nel 2018, per evitare distorsioni nelle operazioni di voto. In parole povere, per evitare il cosiddetto voto di scambio. A ogni cittadino viene consegnata una scheda elettorale munita di un codice progressivo alfanumerico generato in serie, apposto con un bollino dal personale nei seggi sulla parte inferiore. Prima del voto, il personale di seggio copia il codice di fianco alle generalità dell’elettore. Chi ha votato non deve inserire le schede nelle urne, bensì riconsegnarle al presidente di seggio, che a quel punto controlla se il codice alfanumerico sul tagliando è lo stesso segnato in precedenza. Solo a questo punto, dopo aver staccato il tagliando rendendo le schede anonime, quest’ultime finiscono nelle urne. In questo modo viene eliminata la possibilità che i cittadini portino con sé e consegnino schede contraffate, compilate fuori dal seggio.

Quando è stato adottato il meccanismo

Il meccanismo del tagliando antifrode è descritto nell’articolo 58 della legge 361 del 1957, aggiornata dalla legge che ha introdotto il Rosatellum: è stato già utilizzato in occasione delle elezioni politiche del 2018 e anche quattro anni fa fu causa di file ai seggi. Il Viminale sta monitorando la situazione e rende noto che è tutto sotto controllo: le file, secondo il ministero dell’Interno, sono dovute principalmente all’affluenza. Le urne chiudono alle ore 23 di stasera. A conclusione delle operazioni di votazione, si procede prima all’accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione e, subito dopo, il seggio inizia lo scrutinio delle schede del Senato. A conclusione di tale spoglio, viene effettuato quello delle schede della Camera.