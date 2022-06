Elezioni, caos a Palermo: cosa è successo

Dalle 7 del mattino alle 23 di sera. Il 12 giugno non è solo il giorno dei cinque referendum sulla giustizia, ma anche del rinnovo di quasi mille amministrazioni comunali. Tra i municipi interessati anche Palermo, dove l’election day si è però aperto nel caos: in diversi seggi decine di scrutatori e presidenti non si sono presentati per protesta.

Caos seggi, la corsa contro il tempo

Circa 50 (su 600 complessivi) seggi palermitani sono rimasti chiusi, per defezioni di presidenti e scrutatori, che erano state annunciate già da ieri. Le ore che hanno preceduto l’apertura dei seggi sono state infatti frenetiche, con la Prefettura impegnata per tutta la notte alla ricerca di sostituti in extremis così da consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Il tentativo è però andato a buon fine solo in parte.

Caos seggi, i motivi delle defezioni

Ieri sera il Viminale aveva comunicato che gli scrutatori presenti avrebbero eleggere tra loro un presidente di seggio, in caso di assenza. Tuttavia in molti hanno declinato, in quanto non essendo adeguatamente preparati e hanno preferito non prendersi responsabilità. A causare le defezioni il compenso di 280 euro, ritenuto non sufficiente per l’impegno nell’intera tornata elettorale (agli scrutatori va qualcosa in meno), così come la decisione di non rinviare Palermo-Padova, partita di ritorno della finale dei playoff di serie C.

Caos seggi, l’appello della Lega

«La Lega si appella al Capo dello Stato e al ministro dell’Interno: situazione grave e inaccettabile, democrazia a rischio, è necessario allungare l’orario del voto»: questa la posizione del partito guidato da Matteo Salvini, principale promotore dei referendum. Tra l’altro proprio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha votato a Palermo nella sezione 535 del plesso Piazzi, poco prima delle 10.

Caos seggi, la Procura valuterà ipotesi di reato

La Procura di Palermo valuterà le segnalazioni che sono state inviate dal Comune sul caos seggi. I reati che potrebbero prospettarsi vanno dall’interruzione di pubblico servizio, al rifiuto di atti d’ufficio. Gli inquirenti dovranno accertare se la decisione di non presentarsi presa da alcuni presidenti, che dopo la nomina assumono la qualifica di pubblico ufficiale, sia stata adeguatamente motivata e i termini entro i quali è stata comunicata.