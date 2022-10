Bolsonaro contro Lula, il Brasile sceglie il suo prossimo presidente

Bolsonaro contro Lula. Domenica 2 ottobre, i brasiliani sono chiamati a eleggere il loro prossimo presidente. In un sistema politico fortemente polarizzato come quello del Brasile, sono loro due a contendersi la vittoria. Rimarrà in carica il primo, candidato di destra e inquilino del Palácio do Planalto dal 2018, oppure tornerà a essere capo di Stato il secondo, di sinistra, già alla guida del Brasile dal 2003 al 2011? La sfida (il cui esito secondo i sondaggi è ben indirizzato) tiene con il fiato sospeso i cittadini del gigante sudamericano, ovviamente. Ma non solo: sotto Bolsonaro il Brasile ha intrapreso la strada dell’autoritarismo e con il ritorno di Lula inizierebbe il processo di ricostruzione delle istituzioni democratiche del Paese, minate durante l’ultimo quadriennio, mentre l’intero Sud America sta vivendo una sorta di revival della sinistra. Siamo alla resa dei conti, dopo una campagna elettorale senza esclusione di colpi.

Le accuse reciproche durante il dibattito televisivo

Nel tradizionale confronto televisivo organizzato dalla Globo, Bolsonaro e Lula se le sono date (a parole) di santa ragione. In palio, d’altra parte, c’erano i voti dei 14 per cento di indecisi a tre giorni dal primo turno. Bolsonaro ha accusato il rivale di essere stato il capo di una banda criminale che dal 2003 al 2010 gestiva una «cleptocrazia», mentre Lula ha definito l’avversario un «bugiardo sfacciato», evocando le accuse di corruzione legate all’acquisto di vaccini anti-Covid. «Ex detenuto, traditore della patria», ha replicato Bolsonaro, ricordando i 580 giorni che Lula ha trascorso in prigione dopo la condanna per corruzione (annullata poi dalla Corte suprema). Da parte sua, il leader della sinistra ha promesso di reprimere l’attività mineraria illegale nella foresta amazzonica, altro tasto dolente dell’amministrazione Bolsonaro, annunciando di voler indagare più a fondo su presunti misfatti finanziari dei figli dell’attuale presidente, coperti grazie al suo potere politico.

Lula in forte vantaggio, Bolsonaro già denuncia brogli

Secondo l’ultimo sondaggio di Datafolha, Lula sarebbe in netto vantaggio su Bolsonaro. L’attuale presidente, infatti, è dato intorno al 34 per cento, mentre il suo sfidante al 48 per cento. Briciole ai candidati minori Ciro Gomes e Simone Tebet. Un distacco netto, che se dovesse ampliarsi ancora e superare il 50 per cento regalerebbe la presidenza a Lula già al primo turno. In caso contrario, i due candidati con più voti si sfideranno al ballottaggio del 30 ottobre. Di fronte a una probabile sconfitta, Bolsonaro è tornato a denunciare il rischio di brogli, sottolineando in una nota diffusa dal Partito liberale che i dipendenti del governo «hanno il potere di manipolare i risultati delle elezioni senza lasciare nessuna traccia». La scorsa settimana aveva espresso dubbi sull’affidabilità delle urne elettroniche, affermando di essere vittima di persecuzione da parte della Corte suprema elettorale, dopo la decisione del tribunale di invitare osservatori Ue per le elezioni presidenziali. Secondo Bolsonaro, il Partido dos Trabalhadores di Lula può vincere le elezioni solo barando: per questo, ha detto l’attuale presidente, occorre che l’esercito brasiliano sovrintenda le elezioni, conducendo un conteggio parallelo dei voti, sebbene da nessuna parte la Costituzione citi tale possibilità.

Gli episodi di violenza durante la campagna elettorale

La tensione è altissima in Brasile, non solo tra i due contendenti. In questa campagna elettorale, nel Paese si sono verificati diversi episodi di violenza legati alla politica. Pochi giorni fa un sostenitore di Bolsonaro ha accoltellato un suo concittadino pro-Lula a Cascavel, Paranà. E sempre nello stesso Stato delle Repubblica Federale, a Pinhais, ancora prima un poliziotto del Pl aveva ucciso un tesoriere locale del Pt. Uno studio ha rivelato recentemente che il 70 per cento dei brasiliani teme di essere aggredito per motivi politici: in un clima del genere, l’Alta corte elettorale ha vietato il porto di armi e munizioni da sabato a lunedì in tutto il Paese da parte dei cittadini con licenza, dopo aver stabilito in precedenza il divieto di portare armi da fuoco in un perimetro di cento metri dai seggi nel giorno delle elezioni. Niente paragonabile a quanto appena citato, ma a metà agosto Bolsonaro è quasi venuto alle mani con lo youtuber Wilker Leão, nel tentativo di togliere lo smartphone dalle mani del giovane, che si stava riprendendo mentre lo contestava.

O icônico dia em que eu eternizei o Bolsonaro como tchutchuca do centrão. Vou começar a postar pequenos recortes dos meus questionamentos a bolsonaristas aqui também… pic.twitter.com/WPwRrlybum — Wilker Leão (@wilkerleaods) August 29, 2022

Lula, il sindacalista diventato presidente

Compirà 77 anni tra pochi giorni: Lula è nato come Luiz Inácio da Silva in una famiglia povera e analfabeta del Pernambuco, nel Nord del Brasile. Cresciuto a Santos, città costiera non lontana da San Paolo, a poco più di vent’anni iniziò a interessarsi ad attività sindacali nella fabbrica di componenti automobilistici in cui lavorava. Eletto nel 1978 presidente delle associazioni dei lavoratori dell’acciaio di São Bernardo do Campo e Diadema, riuscì nonostante la dittatura militare a organizzare grandi scioperi, a causa dei quali finì in carcere per un breve periodo.

Nel 1980, insieme insieme a professori universitari, dirigenti sindacali e intellettuali, fondò il Partido dos trabalhadores, di orientamento progressista, approdando al Congresso brasiliano nel 1986. Quattro anni prima aveva legalmente cambiato nome, aggiungendo l’apelido “Lula”, con cui era conosciuto in tutto il Paese. Il 27 ottobre 2002 la vittoria alle elezioni, dopo il ballottaggio, con insediamento il primo gennaio 2003: tra le più importanti riforme negli anni al Palácio do Planalto il progetto Fome zero, volto a sradicare la fame attraverso aiuti all’agricoltura e forme di microcredito, e la Bolsa Família, che prevedeva aiuti economici per favorire la scolarizzazione, che insieme sono riuscite a portare 30 milioni di brasiliani fuori dalla povertà.

Non potendosi candidare per un terzo mandato consecutivo, a metà del 2009 ha indicato come successore la delfina Dilma Rousseff, che poi ha vinto le elezioni, però è stata deposta nel 2016, travolta da diversi scandali di corruzione, su tutti l’Operação Lava Jato. Insieme a Dilma (in Brasile è chiamata così, per nome) è caduto anche Lula, accusato di aver ricevuto denaro dalla Petrobras, nell’ambito di un sistema di tangenti all’interno dell’azienda petrolifera statale, portata alla luce dal pentito Alberto Youssef. Condannato a 12 anni per corruzione e riciclaggio, Lula ha trascorso in carcere 580 giorni (è stato rilasciato a novembre 2019), prima di essere prosciolto da ogni accusa dal Tribunale supremo federale.

Bolsonaro, primo ex militare alla presidenza dalla fine della dittatura

Quanto successo a Lula e all’intero Partito dei lavoratori (anche Temer è stato sottoposto a una procedura di impeachment) ha però risvegliato nel Paese un certo sentimento anti-sinistra, sfociato nel 2018 nella vittoria elettorale di Jair Bolsonaro, primo ex militare eletto presidente dalla fine della dittatura militare e deputato dal 1991, visto da molti come l’outsider adatto per rovesciare un establishment politico corrotto. Nato nel 1955 a Glicerio in una famiglia di origine italiana (ha recentemente ricevuto al cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta), Bolsonaro ha frequentato l’Academia Militar das Agulhas Negras, la più importante del Brasile, servendo per un breve periodo nelle unità di paracadutismo dell’esercito. Nel 1988, dopo una lunga carriera militare, è entrato in politica conquistando un seggio da consigliere comunale a Rio de Janeiro, per poi approdare in parlamento all’inizio degli Anni 90. Da allora non ha mai fatto mistero della nostalgia per il regime militare che resse il Brasile dal 1964 al 1985, facendosi notare (non esattamente in senso positivo) per le posizioni estremamente reazionarie su questioni come omosessualità, parità di diritti tra uomo e donna, razzismo verso i neri e nativi, aborto. «Preferisco avere un figlio morto che gay», è arrivato a dire in un’occasione. Così sulla brutalità delle forze dell’ordine: «Se un poliziotto uccide 20 delinquenti non lo metto sotto inchiesta, gli do una medaglia». Per protestare contro la sua possibile elezione, nel 2018 è nato il movimento #EleNão (“Non lui”), sfociato in un insieme di manifestazioni guidate da donne.

Ma non è servito: Bolsonaro, tra l’altro accoltellato a pochi giorni dal voto durante una manifestazione elettorale a Juiz de Fora da uno squilibrato, ha trionfato contro il candidato del Pt Fernando Haddad, dando vita a un quadriennio caratterizzato da costanti attacchi alle istituzioni democratiche del Paese, in particolare la Corte suprema del Brasile; da un avvicinamento verso la Cina; da decisi passi verso l’autoritarismo (a un certo punto, un terzo del gabinetto era composto da ufficiali militari in pensione o in servizio attivo). A Bolsonaro sono stati contestati l’uso inappropriato dei fondi pubblici, la spinta alla deforestazione dell’Amazzonia (aumentata del 75,6 per cento) e persino crimini contro l’umanità per la sciagurata gestione della pandemia.

Gli alleati dei due candidati e gli endorsement vip: si schiera pure Neymar

La legge elettorale che regola le elezioni generali in Brasile è come quella che in Italia viene utilizzata per le amministrative (e in Francia per le presidenziali): se un candidato al primo turno va oltre il 50 per cento dei voti viene subito eletto, altrimenti diventa necessario un ballottaggio tra i due più votati. Voteranno in tantissimi: innanzitutto, possono presentarsi alle urne anche i ragazzi che hanno compiuto 16 anni e, inoltre, chi si astiene senza motivo è passibile di una multa (dalla terza astensione scattano provvedimenti, come la perdita del diritto a candidarsi per un posto pubblico). Se come detto Gomes e Tebet non hanno speranze, Bolsonaro e Lula hanno ricevuto l’appoggio di altri esponenti politici: dalla parte del primo ci sono l’ambientalista ed ex candidata alla presidenza Marina Silva; il conservatore ed ex presidente della banca centrale Henrique Meirelles. Il secondo ha invece il sostegno dell’ex governatore di San Paolo, Geraldo Alckmin, centrista socialmente conservatore e un tempo rivale. Per quanto riguarda le celebrità, la nota presentatrice e cantante Xuxa ha dato il suo endorsement a Lula, mentre Bolsonaro può contare sull’appoggio del calciatore Neymar. E i “comuni mortali”? In questo caso scontro impari, con i petistas che sui social si prendono gioco dei “Bolsominion” termine spregiativo che indica, mixando Bolsonaro e minions, personaggi della serie Cattivissimo me, i sostenitori dell’attuale presidente.

Os bolsominions diziam que Lula não podia sair nas ruas. Lula nas ruas de Fortaleza agora 👇 pic.twitter.com/WSPV4Ph25z — Humberto Costa (@senadorhumberto) September 30, 2022

Tutto il Sud America guarda con grande interesse

Com’è noto il Brasile è la B del BRICS, nucleo di cinque grandi Paesi che condividono una situazione economica in via di sviluppo e abbondanti risorse naturali strategiche. La più grande economia dell’America Latina, però, negli ultimi 10 anni è cresciuta a malapena. E rimangono i problemi che da sempre attanagliano il Brasile: la povertà persiste e, in alcune zone, è estrema. Non solo nelle favelas, ma anche nelle zone del sertão e più in generale nelle aree rurali. A enormi differenze sociali si accompagna la violenza: il Brasile è uno tra i Paesi con il più alto tasso di omicidi pro-capite e quello con il maggior numero di morti da arma da fuoco sul pianeta. Al di là dei problemi atavici del Brasile, che certo non risolverebbe Lula con un colpo di spugna, questa tornata elettorale rappresenta un appuntamento importante anche per tutto il Sud America, dove la sinistra è tornata al potere nei principali Paesi, in quella che molti osservatori hanno definito una “marea rosa”, richiamando quanto accaduto a inizio Anni 2000. Quando, appunto, la maggior parte degli Stati della regione aveva amministrazioni di sinistra: ciò portò a un crescita economica diffusa, seguita da una recente brusca frenata. Ordem e progresso, recita il motto impresso nella bandiera del Brasile. Sì, ma con chi al Palácio do Planalto? Alle urne la sentenza.