Brasile, Lula e Bolsonaro al ballottaggio il 30 ottobre

Nulla di fatto in Brasile. Luiz Inacio Lula da Silva e Jair Bolsonaro si sfideranno al ballottaggio del 30 ottobre. Il leader del Partito dei lavoratori ha ottenuto il 48,35 per cento dei consensi e non ha confermato i pronostici della vigilia che lo davano vincitore al primo turno con il 51 per cento dei voti. Il presidente uscente Jair Bolsonaro è infatti riuscito a totalizzare il 43,27 per cento. Tornato a San Paolo da San Bernardo do Campo, sua roccaforte elettorale, il leader della sinistra ha atteso i risultati con la moglie Janja, il vice designato per il suo futuro governo Geraldo Alckmin, esponente del centrodestra socialdemocratico e suo storico avversario, e l’ex presidente Dilma Roussef. Al termine della serata ha salutato i supporter in avenida Paulista. Nessun bagno di folla ma solo il sostegno di qualche migliaio di persone. Dal canto suo Bolsonaro tira un sospiro di sollievo: «Abbiamo vinto sulle menzogne» dei sondaggi, ha commentato da Brasilia il presidente uscente. Ora «lavorerò per cambiare il voto della gente».

Secondo gli analisti Lula è stato penalizzato dall’astensione

Fino al 30 ottobre dunque la partita resta aperta. Ci si attende che Bolsonaro alzi il tiro aizzando le piazze. Inoltre in questo periodo di transizione, il presidente uscente potrebbe varare nuove misure con effetto immediato per favorire la liberalizzazione della vendita delle armi aumentando il rischio di violenze nel Paese. Durante la campagna elettorale, cominciata il 16 agosto scorso, si sono contate tre vittime e intimidazioni. Secondo gli analisti, a danneggiare Lula sarebbe stata l’astensione degli indecisi. Malgrado infatti il voto per i 156 milioni di brasiliani chiamati alle urne sia obbligatorio, il tasso di astensione è salito dal 20,3 per cento del 2018 all’attuale 20,94. Il primo turno è stato seguito anche dagli osservatori internazionali dell’Organizzazione degli Stati americani, su invito del Tse. Il gruppo – composto da 55 esperti provenienti da 17 Paesi – è stato dispiegato in 15 dei 26 Stati federativi e nel Distretto di Brasilia e ha certificato la correttezza delle operazioni di voto.