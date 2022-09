Elezioni, Biden: «Impossibile essere ottimisti, visto cos’è successo in Italia?»

In occasione di un ricevimento della Democratic Governors Association, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha commentato l’esito delle elezioni politiche italiane. Mentre lanciava un monito sul destino della democrazia, l’inquilino della Casa Bianca ha evocato la vittoria del centrodestra per ricordare che «non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui».

Joe Biden sulle elezioni italiane

A riferirlo è stato il pool di giornalisti al suo seguito presente all’evento di raccolta fondi del partito democratico statunitense. Queste in particolare le dichiarazioni rilasciate riportate in primis dalla corrispondente dalla Casa Bianca dell’Associated Press Seung Min Kim e poi confermate dal giornalista Alexander Nazaryan, corrispondente di Yahoo News: «Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni. Vedrete cosa accadrà nel mondo. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui».

Un riferimento all’ipotesi di vittoria dei repubblicani trumpiani alle elezioni di mid-term in programma il prossimo 8 novembre, che lascia intendere come, secondo lui, nel nostro paese abbia vinto un partito che mette a rischio la tenuta democratica.

Una frase che contraddice la collaborazione auspicata nei giorni scorsi

Un’uscita che contraddice le reazioni ufficiali che erano arrivate dalla stessa Casa Bianca e dal Dipartimento di Stato americano una volta terminato lo spoglio. Il Segretario di Stato Antony Blinken aveva infatti subito fatto sapere che gli Stati Uniti avrebbero continuato a lavorare con il nuovo governo italiano a partire dall’appoggio all’Ucraina.

Un concetto che era stato ripreso anche dalla portavoce dello Studio Ovale Karine Jean-Pierre, la quale aveva sottolineato come l’Italia è e resterà un partner affidabile della Nato e dell’Unione europea. Con ogni probabilità, i consiglieri di Biden cercheranno di rimediare alle sue parole, che faranno inevitabilmente discutere e non lasceranno indifferenti Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.