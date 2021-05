Tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021si terranno le elezioni amministrative in 1300 comuni italiani, di cui 21 capoluoghi di provincia. Alle urne anche grandi città come Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. Con buona probabilità nella stessa tornata si voterà anche per la Regione Calabria dopo la scomparsa della governatrice Jole Santelli.

Elezioni amministrative 2021: i candidati a Roma

Partiamo dalla capitale. La sindaca uscente Virginia Raggi, eletta nel 2016 al ballottaggio su Roberto Giachetti del Pd con oltre il 67% dei voti, si ripresenta con il solo appoggio del Movimento 5 stelle, così come avvenuto cinque anni fa. A sfidarla Carlo Calenda di Azione sostenuto da Italia viva. Il Pd sceglierà il proprio candidato dopo le primarie dem che si terranno il 20 giugno. Al momento il favorito è l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Alla sfida interna al centrosinistra anche Giovanni Caudo, Tobia Zevi e Paolo Ciani. Non ha ancora sciolto la riserva la senatrice Monica Cirinnà. Nel centrodestra si naviga ancora a vista. Dopo il no di Guido Bertolaso, sostenuto fortemente da Matteo Salvini, gli ultimi nomi che circolano sono quelli di Enrico Michetti, docente di Diritto pubblico, noto come il “tribuno” delle emittenti radiofoniche romane, un profilo molto gradito a Giorgia Meloni che vedrebbe di buon occhio anche Simonetta Matone, ex magistrato e attualmente Consigliera di fiducia dell’università La Sapienza. Paolo Berdini, ex assessore all’Urbanistica della Giunta Raggi, correrà per Rifondazione comunista e dovrebbe beneficiare anche dell’appoggio di Potere al Popolo mentre Monica Lozzi, presidente del VII Municipio, ex 5 stelle, si candida con una lista civica.

Elezioni amministrative 2021. i candidati a Napoli

Scendendo poco più a Sud, a Napoli la situazione è caotica, almeno in casa del centrosinistra. Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia hanno trovato la quadra sul nome di Catello Maresca. L’attuale sostituto procuratore generale di Napoli ha già chiesto l’aspettativa al Csm. Italia Viva corre con Gennaro Migliore. Nel centrosinistra si profila una alleanza tra Pd-M5s e Leu ma ancora non c’è un candidato ufficiale. Il sindaco uscente Luigi De Magistris sponsorizza, e non da oggi, l’assessora al Patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani Alessandra Clemente. In lizza anche Antonio Bassolino e Sergio D’Angelo, ex assessore alle Politiche sociali e dell’immigrazione tra il 2011 e il 2013. Dalla corsa elettorale si sono invece ritirati Gaetano Manfredi, ex rettore della Federico II ed ex ministro dell’Università del gopverno Conte I, fortemente voluto dal presidente della Regione Campania Vinceno De Luca e Roberto Fico che resterà presidente della Camera fino al termine della legislatura nel 2023.

Elezioni amministrative 2021: i candidati a Milano

A Milano si ricandida per il secondo mandato Beppe Sala appoggiato da varie liste civiche oltre che da Pd, Italia viva, Azione, Verdi europei. A Milano Giuseppe Sala avrà l’appoggio di Partito Democratico, Lista Civica Beppe Sala, Milano Unita – La sinistra per Sala, Europa Verde, Volt e la civica Milano in Salute. Fuori dalla coalizione il Movimento 5 stelle, almeno per ora. Il centrodestra ancora non ha trovato un candidato. Dopo il no di Gabriele Albertini su cui aveva scommesso Matteo Salvini, ssono seguiti i rifiuti dell’oncologo Paolo Veronesi e della docente Federica Olivares. Nella rosa al momento entrano Annarosa Racca, rieletta presidente di Federfarma Lombardia per il triennio 2020-2023, ma anche Vittorio Feltri e Paolo Del Debbio. Chi invece è sicuro di partecipare è Gianluca Paragone: il fondatore di “Ital-Exit” si è ufficialmente candidato alla carica di sindaco.

Elezioni amministrative 2021: i candidati a Bologna

A Bologna l’attuale sindaco emiliano Virginio Merola è arrivato alla scadenza del secondo mandato e la sfida adesso nel centrosinistra è tra due candidati: Matteo Lepore, assessore alla Cultura del Pd e Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Savena, sostenuta da Italia Viva e una parte del Pd. Al momento restano alla porta Movimento 5 stelle e Azione che hanno deciso di non prendere parte alle primarie del 20 giugno. Nel centrodestra ancora non si è arrivati a una quadra. Al momento circolano i nomi di Fabio Battistini, imprenditore di area cattolica che non dispiacerebbe alla Lega.

Elezioni amministrative 2021: i candidati a Torino

A Torino non si ricandida la pentastellata Chiara Appendino. Il candidato del centrosinistra sarà votato alle primarie. In corsa il capogruppo Pd appoggiato da big come Sergio Chiamparino, Stefano Lo Russo, il radicale Igor Boni, Francesco Tresso consigliere comunale appoggiato da civiche e la sinistra Luv ed Enzo Lavolta, vicepresidente del consiglio comunale Pd e sostenuto dai Verdi. Il centrodestra sembra intenzionato a insistere sul nome di Paolo Damilano, già presidente della Piemonte Film Commission, appoggiato in primis dalla Lega e dal governatore Cirio.