Elezioni amministrative: i candidati sindaco di Bologna

Sono otto i candidati che si sfideranno il prossimo 3 e 4 ottobre per la poltrona di sindaco di Bologna. Non ci sarà il primo cittadino uscente, Virginio Merola del Partito democratico, che ha già completato i due mandati. Il centrosinistra presenterà dunque il suo assessore alla cultura, Matteo Lepore, sostenuto anche dal Movimento 5 stelle. L’imprenditore Fabio Battistini è il candidato del centrodestra.

Elezioni amministrative, chi sono i candidati sindaco di Bologna

Matteo Lepore (Partito democratico e Movimento 5 stelle)

Il candidato del centrosinistra è Matteo Lepore, assessore alla Cultura della giunta Merola. Classe 1980, è laureato in Scienze Politiche con master in Relazioni Internazionali all’Università di Bologna. Per 10 anni ha fatto parte del consiglio del quartiere Savena, di cui è vicepresidente, e nell’amministrazione 2011-16 ha ricoperto l’incarico di assessore Economia e promozione della Città, Turismo, Relazioni Internazionali, Agenda Digitale. In appoggio a Lepore ci sono sette liste: Europa Verde, Partito democratico Lepore sindaco, Matteo Lepore Sindaco, Anche tu Conti, M5s 2050, Coalizione civica per Bologna coraggiosa ecologista solidale e Lista Psi-Volt.

Fabio Battistini (centrodestra)

Imprenditore, titolare di un’azienda commerciale di intermediazione della componentistica per l’industria, Fabio Battistini ha 65 anni ed è il candidato sindaco del centrodestra. Impegnato da anni in attività di volontariato, è laureato in Giurisprudenza. «Il sogno di una rivoluzione gentile per la città più bella del mondo; il desiderio di ridare voce e coraggio a tutti coloro che fino ad oggi si sono sentiti esclusi, e inascoltati. La volontà di cambiare e risolvere con formule nuove quei problemi che in città non sono tantissimi, ma sono sempre gli stessi» sono i motivi per cui si candida, secondo quanto riporta il suo sito. È sostenuto da Fratelli d’Italia, Bologna ci piace, Popolo della famiglia, Lega Salvini premier e Forza Italia

Stefano Sermenghi (Bfc-Bologna forum civico, Per Bologna Italexit)

Lui sindaco lo è già stato: 49 anni, avvocato, Stefano Sermenghi ha ricoperto la carica di primo cittadino a Castenaso, comune di 15 mila abitanti della provincia. Ha anche un’esperienza come agente della polizia municipale del capoluogo emiliano. Corre con le liste Bfc-Bologna forum civico e Per Bologna Italexit, partito di Gianluigi Paragone (candidato sindaco di Milano).

Addolorata Palumbo (Sinistra unita per Bologna) Laureata in Geologia nel 1987, Addolorata Palumbo è consigliere comunale di Bologna ed è abilitata alla professione di geologa. Come libera professionista ha lavorato a numerose ricerche con il Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia dell’Università di Napoli e con il CNR, e dal 1999 è funzionaria della Regione Emilia-Romagna con qualifica di specialista in Ambiente. Sostenuta dalla lista Sinistra unita per Bologna, ha fatto parte del Movimento 5 stelle da cui però è uscita nel 2018. Marta Collot (Potere al popolo)