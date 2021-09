Amministrative 2021, chi sono i candidati sindaco di Trieste

Sono 10 i candidati che si sfideranno, alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, per la poltrona di sindaco di Trieste. Tra questi c’è anche il primo cittadino uscente, Roberto Dipiazza, che cercherà la rielezione con la coalizione di centrodestra. Francesco Russo è invece il volto del centrosinistra, Alessandra Richetti quello del Movimento 5 stelle. A differenza di Bologna, quindi, nel capoluogo friulano grillini e dem non correranno insieme. L’eventuale ballottaggio tra i due più votati dovrebbe tenersi il 17 e 18 ottobre.

Amministrative 2021, i candidati sindaco di Trieste

Roberto Dipiazza (centrodestra)

Il sindaco uscente è stato anche il primo ad annunciare la sua ricandidatura. Imprenditore alimentare, da sempre nelle fila del centrodestra, Roberto Dipiazza è a caccia del suo quarto mandato: primo cittadino dal 2001 al 2011, è stato poi rieletto nel 2016. Negli Anni 90 ha aderito a Forza Italia per poi uscirne nel 2013. Oggi guida una lista civica che porta il suo nome, ma a sostenerlo ci sono gli alleati di sempre: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi con l’Italia e Cambiamo Trieste.

Francesco Russo (centrosinistra)

Il candidato del centrosinistra è un professore universitario e consigliere regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, Francesco Russo, ex senatore del Partito democratico e molto vicino al segretario Enrico Letta. Dalla sua parte si è schierata anche Italia Viva. Oltre a Pd e renziani, nella sua coalizione ci sono anche diverse liste civiche: Punto Franco, Trieste 21-26, Slovenska Skupnost, Uniti per un’Altra Città, Socialisti, Cittadini, Partito Pensionati e Partito Animalista Italiano.

Alessandra Richetti (Movimento 5 stelle)

Come accennato, nel capoluogo friulano i partiti che a livello nazionale hanno sostenuto il governo Conte II non hanno trovato un accordo (è successo altrove). Alessandra Richetti correrà quindi da sola con il Movimento 5 stelle al primo turno, ma non è escluso che possa ricevere – o concedere – l’appoggio dem in caso di ballottaggio. Tecnico informatico dell’Università di Trieste, attualmente è presidente della sesta circoscrizione della città.

Franco Bandelli

Imprenditore, sempre tra le fila del centrodestra, Franco Bandelli ha a lungo militato in Alleanza Nazionale e, nel 2001, è diventato consigliere comunale. Nel secondo mandato del sindaco Dipiazza è invece stato assessore con delega ai lavori pubblici. Alle ultime elezioni regionali ha sostenuto il futuro presidente Massimiliano Fedriga, adesso è il candidato della lista Futura.

Tiziana Cimolino

Leader dei Verdi del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Cimolino è sostenuta anche dalla lista Sinistra in Comune. Medico, da tempo impegnata nella difesa del territorio e dei più fragili, è stata consigliera comunale (con il Forum acqua bene comune) e di circoscrizione.

Riccardo Laterza

Classe 1992, a 29 anni Riccardo Laterza è il più giovane tra i candidati sindaco ed è il rappresentante della lista civica Tryeste. Laureato allo Iuav di Venezia in Pianificazione Urbanistica e Territoriale, dal 2014 è Portavoce Nazionale della Rete della Conoscenza e nel 2016 ha fondato la sua lista. È ricercatore universitario in materie di pianificazione territoriale e per un periodo ha collaborato con l’HuffPost.

Aurora Marconi

Consigliera comunale della settima circoscrizione di Trieste, Aurora Marconi si candida per la lista Trieste Verde e ha posto al centro della sua campagna elettorale le tematiche ambientali. Ha lavorato a lungo come traduttrice e interprete prima di dedicarsi alla politica.

Arlon Stok

Designer industriale, 36 anni, per tre anni ha diretto un’organizzazione no-profit: Arlon Stok è il candidato della lista civica Podemo. Al centro del suo programma elettorale il rilancio della città in ottica internazionale.

Ugo Rossi

A 30 anni, Ugo Rossi, è il secondo candidato più giovane e corre con il Movimento 3V – Vogliamo verità vaccini. Ingegnere, specializzato in materia ambientale, è anche presidente dell’associazione Hemp Revolution con cui si occupa di promozione sociale sul territorio. Il 21 settembre è stato arrestato dopo una colluttazione con le forze dell’ordine, ma due giorni dopo è stato rilasciato, presentandosi in tribunale senza mascherina e con un certificato che lo esenta perché “soggetto ad attacchi di panico”.

Giorgio Marchesich

Giorgio Marchesich rappresenta l’indipendentismo triestino ed è sostenuto dalla lista Federazione del Territorio Libero di Trieste. In passato è stato consigliere provinciale e poi consigliere comunale tra il 1993 e il 1997, presidente dell’assemblea cittadina per qualche mese.