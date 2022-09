Elezioni 2022, il voto dei big della politica

Tra le più alte cariche istituzionali, il più mattiniero è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poco dopo le 8:30 è andato a votare nel suo seggio di Palermo. Il capo di Stato è stato accolto da applausi e garbati saluti dai suoi concittadini che, in quel momento, si trovavano alle urne per votare. La maggior parte dei leader politici ha già espresso la propria preferenza: ecco com’è andata.

Letta, pollice alzato e selfie con i sostenitori dem

Pollice alzato all’uscita dal seggio e foto con alcuni sostenitori del Partito democratico per Enrico Letta, che ha votato a Roma, nel quartiere Testaccio. Il segretario del Pd non ha infranto il silenzio elettorale (che vige fino alla chiusura dei seggi), limitandosi a dei selfie con alcuni dei presenti. «Ciao, buona domenica», ha detto ai fotografi. «Buon voto!», ha scritto poi sui profili social.

Centrodestra, Meloni posticipa il voto alle 22

Matteo Salvini ha votato poco dopo le nove a Milano. Il leader del Carroccio ha invece rotto il silenzio elettorale (la Lega lo aveva già fatto ieri) dicendo ai giornalisti. «Conto che la Lega sia una forza parlamentare sul podio: prima, seconda o terza al massimo», ha detto, aggiungendo: «Gioco per vincere, non per partecipare». «È la prima volta che vedo una fila per andare a votare», ha commentato Silvio Berlusconi. Il fondatore di Forza Italia ha votato nel seggio di via Fratelli Ruffini a Milano. Giorgia Meloni invece non ha ancora votato: la ressa di fotografi e cronisti che la attendevano al seggio romano di via Beata Vergine del Carmelo ha spinto la leader di Fratelli d’Italia a rimandare il suo voto dopo le 22, rispetto alle 11 previste.

I tweet post-voto di Calenda e Renzi

Sempre a Roma, Carlo Calenda ha invece votato al seggio di via del Lavatore 38. «Votate, votate liberamente, senza condizionamenti e senza paure. L’Italia è sempre più forte di chi la vuole debole», ha poi twittato il leader di Azione e del terzo polo. Voto a Firenze con la moglie Agnese per Matteo Renzi. «Noi abbiamo votato. Fatelo anche voi, qualunque sia la vostra opinione politica. La democrazia si alimenta con l’impegno di tutti. Viva la Repubblica, viva l’Italia, 25 settembre», ha scritto poi sui social il leader di Italia Viva.

Al liceo Virgilio, scuola del centro storico di Roma, ha votato anche il presidente del M5S, Giuseppe Conte.