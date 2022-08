Niente candidatura per Virginia Raggi: «Avrei potuto, ma il no è per le alleanze future»

Virginia Raggi non ci sarà alla prossima tornata elettorale, ormai sempre più vicina, del 25 settembre. L’ex sindaco di Roma non si candiderà, come annunciato già nei giorni scorsi. Oggi, però, arrivano le sue precisazioni rivolte a chi, in questi giorni, le ha «chiesto il motivo della non candidatura alle parlamentarie». Così Raggi ha voluto spiegare la propria versione dei fatti, soprattutto perché «secondo le nostre regole interne, quella del doppio mandato e del mandato Zero, ritengo che sarei stata perfettamente candidabile». L’ex sindaco ha scritto un lungo post su Facebook parlando dei regolamenti del Movimento 5 Stelle, ma anche del futuro del partito.

Raggi: «Non mi candido perché contraria ad alleanze strutturali e campi progressisti»

L’ex sindaco di Roma precisa che pur potendosi ricandidare, secondo la sua interpretazione delle regole del Movimento 5 Stelle, non lo farà. I motivi, definiti «irrinunciabili», sono tre. «In primo luogo», scrive, «sono stata eletta in consiglio comunale e secondo un principio del Movimento 5 Stelle che rispetto, se vieni eletto all’interno di un’istituzione, non mi sentirei a mio agio nel fare il salto altrove. Ma soprattutto, non ho mai nascosto la mia contrarietà verso le alleanze strutturali e i campi progressisti con i partiti tradizionali. Ma mi immaginate in uno scenario futuro a dover lavorare gomito a gomito con chi ci ha sempre ostacolato? Eddai su, per me non è possibile».

Oltre le alleanze: Raggi rinuncia per la famiglia

Ma non ci sono soltanto aspetti politici a guidare le scelte di Virginia Raggi. «In questi ultimi cinque anni», racconta, «ho vissuto unicamente per fare il Sindaco 7 giorni su 7, h24. La mia vita privata si è totalmente azzerata e sono arrivata a vedere mio figlio solo a colazione. Ho perso cinque dei suoi anni e in particolare quelli durante i quali si è formato. Ora, in tutta onestà, ho bisogno di recuperare il tempo con lui, di vederlo crescere, di aiutarlo, giocare con lui e di riscoprirlo. La libertà riconquistata nel mio nuovo ruolo, non è per me barattabile o comprimibile. Almeno adesso. A chi se lo sta chiedendo, lo avrei fatto per un secondo mandato da sindaco per portare a conclusione e dare un senso a tutto quanto fatto nel primo mandato. Ora fare la consigliera e riprendere il mio lavoro, mi consente di conciliare tempi di vita e di lavoro».