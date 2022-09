Elezioni 2022, tessera elettorale smarrita: come fare per poter votare

Cosa fare per votare alle elezioni 2022 se la tessera elettorale è smarrita oppure rovinata? E se invece è stata rubata cosa bisogna fare? Ecco le procedura da seguire per votare in modo corretto alle prossime elezioni.

Cosa fare se la tessera elettorale è smarrita o rovinata? La procedura da seguire

Se la tessera elettorale è rovinata l’elettore potrà fare richiesta di un duplicato presso l’Ufficio Elettorale del comune di residenza. Per richiederla dovrà presentare una domanda per l’occasione, così potrà averne una nuova e consegnare quella vecchia. Invece se la tessera elettorale è stata smarrita, il Comune può rilasciare un duplicato in seguito alla richiesta presentata dall’elettore. La domanda dovrà essere allegata da un’autodichiarazione, compilata dall’elettore in questione nella quale si dichiara esplicitamente, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni false oppure simulazioni di smarrimento, di averla smarrita.

Ad ogni modo, per chiarire la situazione, il ministero dell’Interno, nelle istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione diffuse per le elezioni politiche, rassicura coloro che non hanno avuto modo di presentare la tessera elettorale con tali parole: «È ammesso a votare l’elettore, già iscritto nella lista sezionale, al quale il sindaco del comune, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera stessa per esercitare il voto per quella specifica consultazione».

Tessera elettorale rubata: ecco cosa fare

Cosa fare invece se la tessera elettorale non è stata smarrita ma è stata rubata? In questo caso si deve presentare denuncia alle forze dell’ordine. Dopo aver fatto ciò, si può seguire la stessa procedura indicata in precedenza quando non si è in possesso della tessera elettorale. Nel dettaglio, si deve chiedere il duplicato al Comune, allegando la denuncia così automaticamente il Comune sarà autorizzato a rilasciare un duplicato della tessera elettorale.