Elezioni 2022, cosa dicono i sondaggi: il centrodestra sembra irraggiungibile

A poco più di quaranta giorni dal giorno delle elezioni, gli analisti cercano di capire quale sarà il risultato del voto in base agli immancabili sondaggi. Il centrodestra, forte di un’unità che dall’altra parte, a sinistra, sembra non esserci, pare nettamente avanti e anche alcune proiezioni mostrano l’avanzata del fronte formato da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Per Swg la coalizione può addirittura arrivare a conquistare il 90 per cento dei seggi. Di diverso avviso, invece, l’Istituto Cattaneo. Per quest’ultimo, infatti, i tre partiti non arriveranno a conquistare i due terzi dei seggi totali. Vola il partito di Giorgia Meloni.

Swg: «Centrodestra ha 45 per cento dei voti»

Intervenuto sul Corriere della Sera, Rado Fonda, Head of Research di Swg, ha parlato di sondaggi e collegi. «Il centrodestra ha circa il 45 per cento dei voti mentre il centrosinistra, dopo la rottura di Calenda, è sotto la soglia del 30», ha spiegato. Pesa sul centrosinistra la rottura tra Azione e Pd: «Ora la coalizione è meno competitiva, soprattutto nei collegi uninominali, dove il centrosinistra appare vincente solo nelle sue roccaforti». Fonda poi prosegue ipotizzando che i partiti della coalizione di centrosinistra «potrebbero conquistare circa 15 collegi, 30 in caso di vero exploit. Il centrodestra può conquistare il 90 per cento dei seggi assegnati dall’uninominale». E occhio all’astensione: «Gli elettori di destra ora sono più motivati di quelli di sinistra».

Istituto Cattaneo: «Niente due terzi dei seggi al centrodestra»

Ma il centrodestra punta a conquistare i due terzi dei seggi in Parlamento, in modo tale da poter modificare la Costituzione in maniera autonoma. Sempre sul Corriere, Salvatore Vassallo dell’Istituto Cattaneo spiega che la coalizione non ce la farà: ««Il centrodestra vale circa il 46% dei consensi, che nel sistema proporzionale del Rosatellum si traduce in circa 120-121 seggi alla Camera. Per avere i due terzi dei 400 seggi il centrodestra deve conquistarne 268; e quindi vincere in tutti i 147 collegi, cosa che difficilmente può accadere: il centrosinistra dovrebbe perdere in tutte le sue roccaforti. È uno scenario surreale».

Perché il centrodestra vuole i due terzi dei seggi

L’articolo 138 della Costituzione stabilisce che questa può essere modificata in maniera autonoma e senza referendum solo nel caso in cui ci sia una prima votazione alla Camera con maggioranza assoluta e una seconda, entro tre mesi, con una maggioranza di due terzi. In questo caso non servirebbe referendum. Se il centrodestra dovesse farcela, quindi, potrebbe modificare facilmente la Costituzione sfruttando la doppia votazione.