Elezioni 2022, i sondaggi: centrodestra al 48,5 per cento

Manca sempre meno al 25 settembre, data delle prossime elezioni. Più passa il tempo più aumentano sondaggi e previsioni, con il centrodestra sempre più avanti rispetto agli inseguitori. Anche oggi il dato è emerso, stavolta dal sondaggio Quorum/Youtrend redatto per SkyTg24. E secondo questa stima, il centrodestra raggiungerebbe il 48,5 percento, con ben 19 punti percentuali in più rispetto al centrosinistra, fermo a 29,5.

Il dettaglio: FdI primo partito

La coalizione di centrodestra sembra spedita verso una vittoria, secondo quanto evidenziato dal sondaggio Quorum/Youtrend. Al suo interno resta Fratelli d’Italia il partito con un seguito maggiore, pur perdendo lo 0,1 per cento rispetto alla rilevazione precedente e scendendo al 24,1. Tra i singoli partiti, poi, è il Pd a tallonare FdI, passando dal precedente 22,3 per cento all’odierno 22,7. Seguono la Lega al 13,8, in discesa rispetto al 14 dello scorso sondaggio, mentre cresce il Movimento 5 Stelle, ora all’11,1 per cento. Scende Forza Italia, ora all’8,7, mentre sale l’accoppiata Azione/Italia Viva, adesso al 5,3 per cento. Male Di Maio, in calo fino allo 0,7 per cento. E ancora ItalExit 2,5, +Europa 2,9, Sinistra italiana/Europa Verde 3,2, Noi moderati 1,9.

Il divario tra centrodestra e centrosinistra è di 19 punti

Il sondaggio Quorum/Youtrend evidenzia come rispetto alla precedente rilevazione è aumentata la forbice tra centrodestra e centrosinistra, ora di 19 punti. Analizzando però le fasce d’età si evince come tra i giovani il gap sia del 9,2 per cento. Tra gli under 35 si registra un forte calo di Forza Italia, ed è il Pd il partito più seguito con il 23,9 per cento. Segue FdI al 22,4, poi la Lega al 14,6 e il M5s al 13,8. Tra gli italiani, però, soltanto l’8 per cento ritiene che la politica si dedichi in modo corretto al mondo giovanile. E i temi più importanti per loro sono lavoro, istruzione e clima, a cui si aggiungono identità di genere e diritti civili.

La fiducia nei leader: Meloni al 35 per cento, Conte al 30

C’è poi il capitolo relativo ai leader dei partiti politici. Giorgia Meloni resta la più apprezzata, con il 35 per cento di fiducia, mentre il principale inseguitore, Giuseppe Conte, si ferma al 30. Seguono Enrico Letta al 25 per cento e il duo Salvini-Berlusconi, entrambi al 24. Dietro Di Maio, con il 15 per cento di preferenze, così come Calenda e Renzi, fermi al 14 e al 13.