Elezioni 2022, scheda bianca: a chi va il voto se non si esprime la preferenza

Se un cittadino alle elezioni politiche 2022 dovesse consegnare una scheda bianca, a chi andrebbe il voto? Si avvicina il giorno in cui recarsi alle urne e sono molte le domande che tornano ciclicamente alla ribalta. Alcune di queste riguardano appunto la validità e il conteggio dei voti della scheda bianca e della scheda annullata. Proviamo a capire meglio la questione.

Scheda bianca alle elezioni 2022: a chi va il voto?

Una scheda bianca è l’equivalente di un voto non espresso. Ciò significa che se l’elettore lascerà intonsa la scheda non favoreggerà nessuna delle liste in gara alle elezioni politiche 2022. Questa dinamica viene riconosciuta come una forma di astensionismo attivo, in quanto l’elettore si reca alle urne ma non esprime alcuna preferenza.

Lasciare la scheda bianca però è solo una delle modalità attraverso cui un voto è considerato non espresso o nullo. In linea generale, una scheda viene annullata se il voto espresso sopra di essa non è conforme alle regole previste. E visto che diventa nulla, tale scheda non viene conteggiata nei voti diretti ai partiti o alle liste in gara, ma verrà considerata solamente per conoscere l’affluenza definitiva alle urne. Ci sono diversi casi in cui un voto può essere considerato nullo. Ecco di seguito quali: