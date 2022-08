Elezioni 2022, Renzi si avvicina a Pizzarotti: patto possibile

Federico Pizzarotti e la sua Lista civica nazionale sarebbero a un passo dall’accordo con Matteo Renzi. Il cosiddetto terzo polo prende corpo, dopo la rottura dell’ex sindaco di Parma con il Pd, ufficializzata nelle scorse ore. E mentre il fronte progressista rischia di sfaldarsi, Renzi sarebbe vicino al sì con Lista civica nazionale, che andrebbe a rafforzare il fronte centrista, secondo quanto svela Adnkronos. Italia Viva punta a superare la soglia del 5 per cento e il suo leader avrebbe raggiunto il patto con Pizzarotti in pochissimo tempo.

Pizzarotti rompe col Pd: «Impossibile unica lista con Di Maio e Tabacci»

L’ex sindaco di Parma ha dato vita alla sua Lista civica nazionale e per due settimane è stato a Roma a dialogare con il Pd. Ma Federico Pizzarotti, che vuole chiamare in causa sindaci, amministratori locali, associazioni e promotori di progetti del territorio, ha detto no dopo l’ennesimo faccia a faccia. Rifiutata la proposta di Letta, che secondo alcune fonti avrebbe offerto all’ex pentastellato un collegio sicuro. L’ultima riunione ha allontanato le parti e in una nota Lista civica nazionale parla di impossibilità «di confluire in un’unica lista con quella promossa da Luigi Di Maio e Bruno Tabacci».

Renzi e Pizzarotti vicini all’accordo

E con le acque così agitate all’interno del centrosinistra, Pizzarotti sarebbe stato spinto verso Matteo Renzi. Quest’ultimo nei giorni scorsi ha dichiarato di voler superare la soglia del 5 per cento con il suo «terzo polo». Oggi, invece, ha detto no a Berlusconi. La sua corsa sarà solitaria, probabilmente con Lista civica nazionale al fianco di Italia Viva. L’incontro tra i due, svela Adnkronos, c’è stato, e la stretta di mano sarebbe vicinissima. Manca appena una settimana alla presentazione delle liste ma Renzi e Pizzarotti potrebbero correre insieme verso le elezioni del 25 settembre.

