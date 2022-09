Elezioni 2022, quando la scheda elettorale è considerata nulla?

Quando una scheda elettorale può ritenersi nulla? Ecco tutto quello che c’è da sapere e gli errori da evitare alle prossime elezioni per non rischiare l’eliminazione dal conteggio del proprio voto.

Quando la scheda elettorale è nulla?

Nelle linee generali, una scheda elettorale è nulla se il voto espresso non rispetta le regole previste. Di conseguenza, questa scheda non viene conteggiata nei voti diretti ai partiti o alle liste in gara, ma verrà contata solamente per fare una media di affluenza alle urne. Gli errori che si possono fare sulla scheda elettorale, e dunque far diventare nulla quest’ultima, sono diversi.

Nel dettaglio, gli errori comuni sono:

Voto espresso con scarabocchi o altri segni apposti sulla scheda elettorale, sia per volontà o per errore

apposti sulla scheda elettorale, sia per volontà o per errore Se la scheda elettorale presenta sbavature o segni che violano il segreto del voto

La scheda elettorale viene firmata dall’elettore con il proprio nome e cognome

con il proprio nome e cognome Scheda elettorale è priva di bollo , una distrazione molto frequente

, una distrazione molto frequente La votazione espressa sulla scheda elettorale è stata fatta con la penna e non con la matita copiativa

Il voto viene espresso in maniera diversa dalla normativa, non rispettando le modalità incluse nella legge elettorale Rosatellum

Quindi, per essere sicuri che il proprio voto sia valido e conteggiato, non bisogna assolutamente commettere questi errori.

Scheda elettorale bianca: come viene conteggiata?

Che dire però se una scheda elettorale non viene compilata, dunque rimane bianca? In tal caso la situazione è diversa rispetto a una scheda elettorale nulla. Una scheda elettorale bianca ha il semplice significato di un voto non espresso, dunque lasciarla intatta non porta nessun beneficio per nessuna delle liste in gara alle elezioni politiche italiane del 2022. Ciò accade molto spesso e per questa ragione viene classificato come una forma di “astensionismo attivo”. Difatti, l’elettore non esprime nessuna preferenza in questo caso quindi il suo voto non è valido.