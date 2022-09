Elezioni 2022, qual è il compenso di scrutatori e presidenti

Mancano ormai due giorni alle elezioni politiche 2022 e gli addetti ai lavori sono all’opera nell’allestimento dei seggi elettorali nelle strutture pubbliche. Qual è il compenso di scrutatori e presidenti? Le figure ausiliari sono fondamentali per lo svolgimento regolare del voto. Ecco come si presenta la domanda per candidarsi e a quanto ammonta la paga per la prossima sessione elettorale.

Qual è il compenso per scrutatori di seggio e presidenti?

La circolare n.54/2022 del Ministero dell’Interno stabilisce la retribuzione per gli scrutatori e i presidenti di seggio di questa tornata elettorale. Per quanto riguarda gli scrutatori e i segretari di seggi ordinari, questi percepiranno una somma di 120 euro. I presidenti invece riceveranno un compenso fino a 150 euro. Per i seggi speciali invece i presidenti prendono 90 euro e gli scrutatori 60 euro. Chi per motivi di necessità e urgenza non potesse esercitare l’incarico deve compilare uno specifico modulo di rinuncia, secondo la tempistica indicata.

Come presentare la domanda e requisiti per fare lo scrutatore

L’inoltro della candidatura alla nomina di scrutatore deve avvenire tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno prima della votazione. Per la prossima tornata elettorale, dunque, il termine è formalmente già scaduto. Tuttavia, c’è ancora la possibilità di compilare un modulo extra per essere inseriti nelle liste.

Date le molte disdette che arrivano all’indomani della convocazione, ci sono ampi margini di possibilità di essere chiamati. Altrimenti, si può optare per il modo più diffuso, prima dell’avvento di Internet, per accaparrarsi il posto. Cioè, presentarsi al seggio il giorno stesso delle elezioni e domandare se c’è bisogno di uno scrutatore in più. Anche in questo caso, non è remota la chance di essere inseriti. La decisione delle nomine è di competenza della commissione elettorale comunale.

Ma quali sono i requisiti per rivestire questo incarico? Per essere scrutatore bisogna aver compiuto 18 anni, aver assolto gli obblighi scolastici, iscriversi o essersi iscritti precedentemente nelle liste elettorali del Comune e godere di diritti civili e politici.