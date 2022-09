Elezioni 2022, Peskov dà il benvenuto «a forze costruttive nei rapporti con la Russia»

Un post su Facebook di Viktor Orban, un messaggio importante lanciato dal Cremlino e riferito dalla Tass. La vittoria elettorale del centrodestra continua a generare reazioni in ogni parte d’Europa. Anche Mosca si è voluta congratulare con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, mentre il premier ungherese ha inviato lettere ai tre leader di FdI, Forza Italia e Lega in cui sottolinea di attendere «con ansia» la futura collaborazione.

Peskov: «Benvenuta a qualsiasi forza costruttiva per la Russia»

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha lanciato un messaggio a qualunque partito andrà poi a comporre il nuovo esecutivo. «Siamo pronti a dare il benvenuto a qualsiasi forza politica in grado di mostrarsi maggiormente costruttiva nei rapporti con la Russia», ha dichiarato, ripreso dalla Tass. Un messaggio di distacco dal precedente governo, che si è schierato contro la Russia così come il resto dell’Occidente.

Orban: «Attendo con ansia la futura collaborazione»

«Attendo con ansia la nostra futura collaborazione per preservare la pace nei nostri Paesi e in Europa, per far ripartire l’economia europea e per alleviare la crisi energetica», ha invece scritto Viktor Orban all’interno delle lettere che ha inviato a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, rispettivamente leader di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Il premier ungherese si è congratulato con i partiti di centrodestra che hanno trionfato alle elezioni di ieri.

Bruxelles: «Aspettiamo che l’Italia formi un governo»

Reazioni anche dal portavoce della Commissione europea, Eric Mamer: «La Commissione lavora con i governi eletti dal voto nelle urne negli stati Ue, lo stesso si applica in questo caso come in tutti gli altri: speriamo di avere una cooperazione costruttiva con le autorità italiane, ora stiamo aspettando che l’Italia formi un governo secondo le procedure della sua costituzione». In Europa le reazioni sono state diverse. A esultare di più estate Marine Le Pen, che ha parlato di un popolo italiano che «a deciso di riprendere in mano il proprio destino, eleggendo un governo patriottico e sovranista. Bravi Giorgia Meloni e Matteo Salvini, per aver resistito alle minacce di una Unione europea anti-democratica e arrogante, ottenendo questa grande vittoria».