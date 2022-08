Elezioni 2022 Morgan e i messaggi con Giorgia Meloni: «Non la voterò»

In un’intervista all’Adnkronos, il cantautore Morgan ha chiarito ufficialmente la propria posizione dopo la notizia dei suoi colloqui telefonici con Giorgia Meloni. Quest’ultima in mattinata aveva risposto alle precedenti dichiarazioni, spiegando che il cantante «non fa il programma». E lui ha ribadito di aver scritto alla leader di Fratelli d’Italia «le mie critiche pesanti al programma del suo partito».

Morgan: «Non voterò per la Meloni, sono un anarchico»

Il cantautore ha spiegato all’Adnkronos la propria posizione e il contenuto dei colloqui telefonici con la leader di Fratelli d’Italia. «Ho scritto personalmente a Giorgia Meloni le mie critiche pesanti al programma del suo partito. Ho letto per caso quel programma e ho fatto le mie contestazioni via whatsapp dicendole che il vocabolario usato è fondamentale e che i ‘manganelli verbali’ non pagano. Adesso la finirete di dire stronz…?». Morgan poi aggiunge: «Non voterò per la Meloni, sono un anarchico». E sulla Meloni aggiunge che «è molto meno snob, se la tira di meno» degli altri leader dei partiti.

Morgan si difende dalle accuse di fascismo citando Battiato

Per rispondere a chi lo accusa di essere fascista, Morgan ha poi ricordato un aneddoto accaduto a Franco Battiato: «Ricordate quando Battiato suonò per Alleanza Nazionale e tutti gli diedero del fascista? Ve lo ricordo io. Disse così: “io fascista? No, io musicista, e il musicista è uno che cura l’anima, è un chirurgo, e il chirurgo in sala operatoria non chiede il tesserino di partito al paziente a cuore aperto”. Considerando che fu pagato profumatamente è tutto abbastanza comprensibile. Io invece devo giustificarmi da accuse di fascismo quando ho dato consigli senza manco emettere fattura». Infine un’accusa al Paese: «Che ridere questa Italia allo sfascio, fratelli. Mi tocca di nuovo far dichiarazioni quando me ne sto in giro a suonare con le orchestre sinfoniche le mie canzoni appena pubblicate».