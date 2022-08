Elezioni 2022, Meloni smentisce Morgan: «Ci sentiamo, non fa il programma»

Nei giorni scorsi, Morgan aveva dichiarato al Giornale di avere continui contatti con Giorgia Meloni, con cui si confronterebbe su argomenti politici e sul futuro della nazione: «Do consigli sul programma», era arrivato a dire la voce dei Bluvertigo. A smentire il cantautore è stata proprio la leader di Fratelli d’Italia, intervistata da Rtl102.5. «No, non è vero. Ogni tanto ci scriviamo. L’altro giorno mi ha scritto di essere attenti al linguaggio nel programma, da lì è diventato che scrive il programma elettorale».

Meloni, la frecciata a Conte e al M5s

«Approfitto per spiegare a quelli che stanno raccontando presunti programmi di Fratelli d’Italia che il programma non è ancora stato pubblicato. Alcuni commentano quello di cinque anni fa, ho letto cose totalmente folli. Il Movimento 5 stelle è andato a riprendere una frase di un documento che era di contributi esterni», ha aggiunto Meloni. «Mi corre l’obbligo di segnalare che c’è stato un caso solo in Italia in cui il governo ha schedato la gente per consentigli di lavorare e si chiama Green Pass, io non l’ho votato e l’ha voluto Giuseppe Conte».

Salvini: «Programma del centrodestra pronto al 99 per cento»

Il programma del centrodestra sarà pronto entro questa settimana. Lo ha assicurato il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine di una visita al canile di Milano. «Io l’ho letto: è sostanzialmente pronto al 99 per cento, tranne qualche limatura», ha detto il leader del Carroccio, aggiungendo che «quello che interessa a me e milioni di italiani c’è: la pace fiscale, la rottamazione delle cartelle esattoriali, l’estensione della flat tax». Sul tema sicurezza e immigrazione, ha aggiunto Salvini, «non c’è niente da inventare: ci sono decreti sicurezza cancellati dalla sinistra, che potrebbero essere riapprovati domani mattina e che hanno dimostrato di essere assolutamente efficaci».