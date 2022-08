Elezioni 2022: il listino bloccato del M5s, le voci su Iervolino con Forza Italia e gli altri candidati

Dopo la presentazione dei simboli al Viminale, i partiti stanno varando le liste dei candidati per le elezioni del 25 settembre. Mentre il Partito democratico ha già reso noto i suoi nomi, in seno ai cinque stelle fanno discutere le “parlamentarie”, cioè le votazioni online previste per martedì 16 agosto (dalle 10 alle 22), con cui gli iscritti al Movimento potranno decidere i candidati, su un totale di 2 mila. Il motivo? La presenza di un listino bloccato di 15 persone, scelte direttamente dal presidente Giuseppe Conte, che «in ragione dell’esperienza maturata e dei ruoli che hanno ricoperto o ricoprono, assicureranno quella continuità di azione e di esperienza necessaria per affrontare la nuova legislatura». I 15 saranno inseriti nelle liste in posizioni che dovrebbero garantirne l’elezione: una violazione piuttosto palese dei principi fondanti del M5s, dove le candidature erano sempre state scelte dagli iscritti.

Per la Camera, fanno parte di questo elenco ristretto l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino (collegio Piemonte 1) e l’ex capogruppo al Senato Ettore Licheri (Sardegna), così come il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, che cambia così ramo del Parlamento (Friuli Venezia-Giulia). Ed è sempre per la Camera che è candidato Giuseppe Conte, nel collegio Lazio 1. Tranne Paola Taverna, esclusa per la regola dei due mandati, corrono anche tutti i vicepresidenti di Conte: per la Camera Michele Gubitosa (Campania 2), Riccardo Ricciardi (Toscana) e Alessandra Todde (Sardegna), mentre Mario Turco è candidato per il Senato (Puglia). Sempre a Palazzo Madama si ripresenta poi l’attuale capogruppo Maria Domenica Castellone (Campania). Nel listino anche l’ex capogruppo a Montecitorio Francesco Silvestri, la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia, il fedelissimo di Conte Alfonso Colucci. Trovano spazio nel listino pure l’ex ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e il professor Livio De Santoli, esperto di energia. Tra i candidati del listino bloccato, infine, gli ex procuratori antimafia Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato.

Voci su Iervolino con Berlusconi: ma l’editore dell’Espresso smentisce

Dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia, dove nelle ultime ore si era sparsa la voce sulla (clamorosa) candidatura dell’editore dell’Espresso Danilo Iervolino a Salerno nelle liste del partito guidato da Silvio Berlusconi. Il diretto interessato però ha smentito: «Leggo il mio nome tra i possibili candidati alle prossime competizioni politiche, posso ringraziare chi ci ha pensato, ma voglio precisare che il fatto è totalmente infondato. Io mi candido solo a essere il più benvoluto presidente della U.S. Salernitana 1919. Questa è la cosa più importante per me e la mia unica e vera aspirazione».

Il Partito democratico “arruola” il virologo Crisanti

Ha approvato le per le prossime politiche il Pd. Il segretario Enrico Letta sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto. Accanto a lui, a guidare le liste ci saranno, tra gli altri, Carlo Cottarelli (capolista al Senato a Milano) e il virologo Andrea Crisanti (capolista nella circoscrizione Europa, quella degli Italiani all’estero), che a più riprese aveva smentito un suo ingresso in politica. Questo a proposito il commento di Matteo Salvini su Twitter: «Il tele-virologo Crisanti candidato col Pd. Credo che ora si capiscano tante cose».

Candidati al Senato nelle liste proporzionali in Puglia Francesco Boccia, Valeria Valente e Antonio Misiani. Tra i prescelti anche Beatrice Lorenzin (in Piemonte e in Veneto), Debora Serracchiani (in Piemonte e Friuli Venezia Giulia), Lia Quartapelle. L’ex segretario del partito Nicola Zingaretti è candidato nel Lazio, mentre il ministro del Lavoro Andrea Orlando figura tra i nomi delle liste in Liguria. L’attuale ministro della Salute Roberto Speranza correrà in Campania. Presente anche Pier Ferdinando Casini, nella sua Emilia-Romagna.