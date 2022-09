Elezioni 2022, le reazioni dei leader politici internazionali ai risultati

Mentre si delineano con più chiarezza i risultati delle elezioni italiane, la stampa e i politici internazionali condividono commenti e reazioni. Dalla destra europea arrivano i complimenti a Fratelli d’Italia, mentre la prima ministra francese dichiara che saranno sotto osservazione il rispetto dei diritti umani e dell’aborto.

Le reazioni dei politici internazionali ai primi risultati delle elezioni italiane

Tra i primi leader politici a commentare i risultati delle elezioni italiane ci sono quelli della destra europea. «Il popolo italiano ha deciso di prendere in mano il proprio destino eleggendo un governo patriottico e sovranista», ha scritto su Twitter Marine Le Pen, leader del Rassemblement National. «Bravo a Giorgia Meloni e Matteo Salvini per aver resistito alle minacce di un’Unione Europea antidemocratica e arrogante nell’ottenere questa grande vittoria!», ha concluso la politica francese.

Le peuple italien a décidé de reprendre son destin en main en élisant un gouvernement patriote et souverainiste. Bravo à @GiorgiaMeloni et à @matteosalvinimi pour avoir résisté aux menaces d’une Union européenne anti-démocratique et arrogante en obtenant cette grande victoire ! — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 26, 2022

Intanto, l’eurodeputato Jordan Bardella, dello stesso schieramento, aveva già commentato la vittoria di Meloni. «Gli italiani hanno dato una lezione di umiltà all’Unione Europea che, per voce della signora Von Der Leyen, ha preteso di imporre il voto. Nessuna minaccia di alcun tipo può fermare la democrazia. I popoli europei alzano la testa e prendono in mano il loro destino».

Dalla Francia sono anche arrivate le voci di Eric Zemmour, ex candidato alle presidenziali, e della prima ministra francese Elisabeth Borne. Il primo si è congratulato con Giorgia Meloni, parlando di «gioia per il popolo italiano», definito «orgoglioso e libero, che rifiuta di morire». La seconda ha invece affermato che la Francia sarà “attenta” al rispetto dei diritti umani e dell’aborto in Italia dopo la vittoria di Giorgia Meloni. «Ovviamente saremo attenti. Con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen garantiremo che questi valori sui diritti umani, sul rispetto reciproco, in particolare sul rispetto del diritto all’aborto, siano rispettati da tutti», ha dichiarato all’emittente Bfm Tv.

La destra europea si complimenta con Giorgia Meloni

I complimenti a Giorgia Meloni sono arrivati però anche dalla destra di altri Paesi. Santiago Abascal, capo politico del partito Vox, ha commentato: «Stanotte milioni di europei ripongono le loro speranze sull’Italia. Giorgia Meloni ha indicato la strada per un’Europa orgogliosa, libera e di nazioni sovrane, capace di cooperare per la sicurezza e la prosperità di tutti. Avanti Fratelli d’Italia». In passato Giorgia Meloni si era augurata che la vittoria del centrodestra in Italia avrebbe aperto la strada a quella spagnola.

Anche il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban, tramite il direttore politico del suo ufficio Balazs Orban, si è rallegrato. «Congratulazioni a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per le elezioni di oggi! In questi tempi difficili, abbiamo più che mai bisogno di amici che condividano una visione e un approccio comuni alle sfide dell’Europa. Viva l’amicizia italo-ungherese!», ha twittato.

Infine, il premier polacco Mateusz Morawiecki ha espresso via social le sue «congratulazioni a Giorgia Meloni». Lui è esponente del Partito diritto e giustizia, che in Europa fa parte del gruppo dei Conservatori guidato dalla leader di Fdi.