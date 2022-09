Elezioni 2022, le norme anti Covid ai seggi: mascherine, gel e distanziamento

Per le elezioni 2022 le norme anti Covid ai seggi sono state ormai stabilite. Come funziona con le mascherine, il gel igienizzante e il distanziamento? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Quali sono le regole per le norme anti Covid per le elezioni 2022?

Novità per le mascherine: non sono obbligatorie per votare alle elezioni 2022, tuttavia le autorità consigliano fortemente di indossare almeno la mascherina chirurgica per recarsi ai seggi. In questo modo, si evita la diffusione del virus ed eventuali focolai ai seggi. Dunque, gli elettori possono scegliere di non indossare la mascherina per andare a votare. Tuttavia, questo non vale per scrutatori, segretari e presidenti di seggi non possono decidere, sono obbligati a indossare la mascherina quando sono in sede.

Rimane invece l’obbligo di evitare gli assembramenti. Tutti gli elettori quindi, devono rispettare almeno 1 metro di distanziamento sociale e non devono affollare le sedi dove verranno disposti i seggi. Anzi, gli scrutatori, dove possibili, dovrebbero cercare di far entrare in sede tante persone quanti ne sono i seggi. Ancora, per ogni seggio elettorale è disposta la sanificazione dell’ambiente ed è raccomandata la continua igienizzazione delle mani, specialmente prima di ricevere la scheda elettorale e la matita per esprimere il voto.

A chi consegnare la scheda con il voto?

Un’altra novità legata alle norme anti Covid per le elezioni 2022 riguarda la consegna della scheda con il voto. Infatti, quest’ultima non deve essere inserita direttamente nell’urna, come accadeva negli anni scorsi, ma deve essere consegnata al presidente di seggio. Tale figura deve occuparsi poi di staccare il tagliando anti-frode, controllare che il numero progressivo sia lo stesso di quello annotato prima del voto e mettere definitivamente la scheda nell’urna.

Infine, chi è positivo al Covid ed è in isolamento può scegliere di votare da casa, ma solo se precedentemente ha inviato al sindaco della propria città una dichiarazione con tale volontà e con allegato un certificato medico che attesti la sua condizione.