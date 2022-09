Elezioni 2022, il fac simile della scheda elettorale per Camera e Senato

Tramite il fac simile della scheda elettorale è più semplice comprendere come esprimere correttamente il voto durante le elezioni 2022. Il 25 settembre tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni sono chiamati a esprimere la propria preferenza per rinnovare il Parlamento. In base al taglio dei parlamentari approvato nel 2020, dalla prossima legislatura avrà 600 seggi, 400 alla Camera dei deputati e 200 al Senato della Repubblica, rispetto ai 915 totali di prima. Inoltre, per la prima volta tutti i cittadini maggiorenni potranno votare anche per il Senato, dato che prima del 2020 l’organo veniva eletto solo dai maggiori di 25 anni.

Fac simile della scheda elettorale: come si vota?

L’elettore riceverà due schede: una per l’elezione della Camera, di colore rosa, e una per l’elezione del Senato, di colore giallo. Non c’è differenza tra i modelli delle due schede. Come esprimere un voto valido? Ci sono quattro modalità.

La prima è di tracciare un segno sul simbolo della lista . Il voto in questo caso andrà automaticamente al candidato del collegio uninominale collegato alla lista.

. Il voto in questo caso andrà automaticamente al candidato del collegato alla lista. In alternativa si può barrare solo il nome e cognome del candidato , indicato in alto, uninominale collegato a più liste. I voti espressi in questo modo saranno ripartiti tra le liste, in proporzione ai voti ottenuti da esse nel collegio.

, indicato in alto, uninominale collegato a più liste. I voti espressi in questo modo saranno ripartiti tra le liste, in proporzione ai voti ottenuti da esse nel collegio. Si possono anche tracciare due segni . Uno sulla casella che contiene il nome del candidato del collegio uninominale e uno sulla casella dove si trova il simbolo della lista e i candidati nel collegio plurinominale. In questo caso il voto risulterà valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.

. Uno sulla casella che contiene il del collegio uninominale e uno sulla casella dove si trova il e i candidati nel collegio plurinominale. In questo caso il voto risulterà valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista. Sempre tracciando due segni, si può barrare il simbolo della lista e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Anche inquietante questo caso il voto sarà considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.

Il voto disgiunto è voto nullo

Se il cittadino esprime un voto disgiunto, questo sarà considerato nullo. Cosa significa? Per verificarsi tale circostanza l’elettore deve tracciare un segno sulla casella di un candidato al collegio uninominale e un altro segno sul simbolo di una lista a cui tale candidato non è collegato. Non è inoltre previsto il voto di preferenza. Ciò significa che nei collegi plurinominali i candidati vengono eletti secondo l’ordine fissato al momento della presentazione della lista stessa.