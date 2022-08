Amatrice in Abruzzo: la gaffe di Lotito candidato in Molise

Gaffe geografica per Claudio Lotito. In lizza per un seggio in Senato con Forza Italia, il presidente della Lazio ha partecipato alla presentazione delle liste al Centrum Palace di Campobasso: prima ha ammesso candidamente di non conoscere il Molise, aggiungendo però di conoscere l’Abruzzo in quanto uno dei suoi nonni era di Amatrice. Che però si trova nel Lazio: quando la toppa è peggio dello strappo.

Molise, Lotito: «Non sono un forestiero, non sono un invasore né un conquistatore»

«Il Molise non è una regione di Serie B: le sue necessità valgono quanto quelle delle Regioni più grandi. La sua voce deve sentirsi alta in Parlamento», ha detto Lotito. «Mi rimboccherò le maniche e farò squadra con i rappresentanti del territorio, non sono di passaggio. Non sono un forestiero, non mi sento un estraneo e non sono un invasore né un conquistatore». Essendo poi una figura nota soprattutto per questioni calcistiche, il patron della Lazio ed ex proprietario della Salernitana ha poi aggiunto: «Non voglio comprare i voti dei molisani con le promesse, ma sono disponibile a fare qualcosa per il Campobasso Calcio».

Amatrice è al confine con l’Abruzzo, ma si trova nella Regione Lazio

Una terra a cui Lotito vuole dare voce, il Molise. Ma quanto la conosce? Per sua stessa ammissione, molto poco. E lo ha sottolineato con quella che può essere considerata una doppia gaffe geografica: «È vero, io non conosco questo territorio, anche se conosco l’Abruzzo perché mio nonno era di Amatrice. Ma mi sono documentato, ho studiato, visto che si tratta di territori molto simili». Le parole di Lotito sono un tuffo nel passato: la Costituzione italiana del 1948 contemplò in effetti l’istituzione della regione Abruzzi e Molise, poi la riforma del 1963 stabilì il distacco del Molise dall’Abruzzo: per la precisione si distaccò la provincia di Campobasso, dalla quale fu anche creata quella di di Isernia. Entrambe le regioni divennero poi effettivamente operative a partire dal 1970. Quanto ad Amatrice, la città nota per il sugo all’amatriciana (e purtroppo per la devastazione causata dal terremoto del 2016), pur essendo effettivamente è appartenuta storicamente all’Abruzzo sotto i regni di Sicilia, di Napoli, delle Due Sicilie e d’Italia, si trova nel Lazio.