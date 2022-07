Elezioni 2022, Calenda: «Non possiamo chiedere di votare Di Maio»

«Discutiamo di quello che volete, ma agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti Ilva, termovalorizzatori e rigassificatori) e Fratoianni (che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi) nei collegi uninominali». Lo scrive Carlo Calenda su Twitter. Poi prosegue: «Abbiamo presentato un’agenda di governo. Fratoianni e Bonelli non la condividono integralmente. Di Maio è la principale ragione per cui abbiamo specificato che ci impegniamo a candidare a posti di governo solo persone con solide competenze. Non si batte la destra senza costruire una prospettiva di governo. Non si costruisce una prospettiva di governo se non si condividono dei contenuti. La stagione del “tutti contro” è finita perché ha dimostrato di essere fallimentare».

Renzi: «Terzo Polo, noi ci siamo»

«Gli elettori chiedono coerenza e serietà. Queste elezioni si possono vincere se, come ha fatto Draghi nel suo discorso al Senato, si è in grado di dire dei sì e dei no e indicare una rotta precisa. Basta aperture ai 5S, basta raccattarsi i 5S. Chiarezza di contenuti e coraggio» Nell’attesa di capire quali saranno le scelte di Azione, l’ex premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha lanciato su Twitter l’hashtag #TerzoPolo: «La sinistra apre la campagna elettorale candidando Di Maio e parlando di tasse. La destra di Salvini e Meloni la conosciamo: sovranisti e populisti. C’è un mondo che chiede di votare altro. Noi ci siamo #TerzoPolo».

Il Pd smentisce i contatti con Fico

Mentre Renzi è in pressing per il terzo polo e spinge per la rottura tra Calenda e il Partito Democratico, il Nazzareno ha smentito che i contatti con il presidente della Camera Roberto Fico, “vittima” del limite del doppio mandato imposto dal Movimento 5 stelle: «Nessun corteggiamento, nessun coinvolgimento». Confermato invece l’interlocuzione con i fuoriusciti M5s Federico D’Incà e Davide Crippa.