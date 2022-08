Elezioni 2022, Calenda rompe il patto con il Pd

«Non intendo andare avanti con l’alleanza con il Pd. L’ho comunicato poco fa a Dario Franceschini». Lo ha annunciato il leader d Azione Carlo Calenda, ospite di Mezz’ora in più di Lucia Annunziata. Attivissimo sui social, l’ex ministro dello Sviluppo Economico ha sciolto così in tv il nodo della sua reale partecipazione all’alleanza di centrosinistra, dopo le tensioni che hanno preceduto l’accordo del Partito Democratico con Verdi, Sinistra Italina e Impegno Civico.

Calenda: «Serve coerenza valoriale, non si può fare un’alleanza “contro”»

«È stata una scelta sofferta, ma non avrei saputo come spiegare una scelta diversa agli italiani. Serve un minimo di coerenza valoriale, non si può fare un’alleanza “contro”. Questa comunanza la sento con Enrico Letta, ma non con gli altri», ha detto Calenda. Come aveva scritto Repubblica, il leader di Azione stava meditando lo strappo per correre da solo alle elezioni del 15 settembre e puntare al 15 per cento. E così sarà. «Ho deciso di fare politica nel 2018, quando il Pd prese il minimo storico. E l’ho fatto per contrastare il populismo becero, pensavo che il Pd fosse l’unico argine, poi il Pd ha preso una strada differente», ha aggiunto. «Questa cosa è durata anche troppo. Quando abbiamo fatto l’accordo ci siamo detti che dal giorno dopo un pezzo della coalizione non avrebbe bombardato l’agenda Draghi, sennò ci saremmo fatti ridere dietro dal Paese».

Elezioni 2022, Azione dovrebbe adesso raccogliere le firme

Resta il problema del simbolo: senza +Europa, Calenda dovrebbe raccogliere le firme. Il condizionale è d’obbligo: a questo punto potrebbe trovare l’accordo con Italia Viva di Matteo Renzi. Tutto questo a breve distanza da una nota con cui la segreteria di +Europa, appunto, aveva ribadito «il forte apprezzamento per il patto sottoscritto martedì scorso dalla Federazione +Europa/Azione con il Partito Democratico», un accordo di governo «fondato sull’agenda Draghi e sulla collocazione europea e atlantica del nostro Paese». Da parte sua, il Nazareno aveva ringraziato per la nota. «Carlo Calenda scappa perché ha saputo quel che io prevedevo da giorni: Enrico Letta ha in tasca l’accordo con il Movimento 5 stelle e lo tirerà fuori all’ultima ora utile», ha twittato Gianfranco Rotondi, presidente di Verde è popolare.