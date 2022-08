Elezioni 2022, Bassetti: «Mai chiesto di essere candidato»

Matteo Bassetti scende in campo. Anzi no. Il Direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha smentito su Facebook la candidatura alle elezioni politiche del 25 settembre. «Dopo le illazioni, le falsità e gli attacchi personali, ricevuti negli ultimi giorni su un mio futuro politico, desidero chiarire che non ho mai richiesto o espresso volontà a nessuno di essere candidato alle prossime elezioni politiche per alcun partito. Di tutto questo, e di molte altre cose inerenti l’argomento, di cui alcuni dovrebbero vergognarsi, ho adeguata documentazione scritta che renderò pubblica, se qualcuno proverà a smentirmi», ha scritto Bassetti su Facebook. «Confermo che non sarò candidato per alcun partito alle prossime elezioni politiche. Continuerò a lavorare come medico, come ricercatore e come divulgatore impegnandomi per la scienza, per i miei pazienti e per i miei studenti».

Bassetti, un infettivologo al ministero della Salute?

Nei giorni scorsi Bassetti ha dichiarato che sarebbe «onorato, lusingato e a disposizione» se qualcuno gli chiedesse di fare il ministro della Salute del prossimo governo. L’esperto ha anche elencato le sue priorità qualora dovesse diventare l’inquilino di via Ribotta, dalla campagna vaccinale a una nuova politica di convivenza con il Covid, diversa da quella condotta dall’attuale ministro Roberto Speranza, con il quale non è mai stato in grande sintonia.

Con l’ultimo post su Facebook, in realtà, l’infettivologo dell’ospedale San Martino non ha smentito le sue affermazioni precedenti. Nel caso il centrodestra puntasse anche su nomi di outsider e tecnici per la formazione di un eventuale esecutivo (e la vittoria è probabile), Bassetti potrebbe essere il profilo giusto per il ministero della Salute: per un incarico di governo, infatti, non c’è bisogno di passare dall’elezione in Parlamento. Il totoministri è già nel vivo e il nome di Bassetti, a meno di un’ulteriore e specifica smentita, è destinato a tornare.