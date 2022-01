Elezione del Presidente della Repubblica: perché il voto è segreto?

Come specificato all’articolo 83 della Costituzione, l’elezione del Presidente della Repubblica avviene tramite voto segreto: ciò vuol dire che tutti i Grandi Elettori che sono chiamati alla votazione non esprimeranno palesemente il candidato preferito ma lo faranno segretamente nell’urna. Perché e cosa implica questa procedura?

L’articolo citato recita infatti che “l’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea mentre, dopo il terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta”. Per garantire la segretezza del voto, in Aula sono presenti delle cabine presso cui i deputati, i senatori e i delegati regionali si recano quando sentono il loro nome pronunciato dal Presidente della Camera.

Si tratta di strutture, chiamate “catafalchi”, posizionate sotto lo scranno di quest’ultimo e chiuse da tendine che, data la pandemia di Covid, saranno sostituite da nuove cabine dotate di dispositivi di aerazione.

Qui gli Elettori, senza sguardi indiscreti, scrivono su un foglio il nome del candidato prescelto e, all’uscita, lo depositano in un’apposita urna chiamata “insalatiera”. Al momento dello scrutinio, il presidente della Camera pesca a uno a uno le schede e legge ad alta voce i vari nomi indicati.

Elezione del Presidente della Repubblica: come aggirare il voto segreto

Ci sono però degli escamotage a cui i partiti ricorrono per ovviare al voto segreto ed evitare che parlamentari che avevano garantito il loro voto si tirino indietro e lo facciano mancare. Una coalizione può, per esempio, decidere di dare indicazione alle singole forze politiche che la compongono circa le modalità di scrittura del nome del candidato.

Dato che questo può essere indicato con nome e cognome, con il solo cognome o inserendo titoli che gli spettano, uno schieramento può decidere che il partito A scriverà “Mario Rossi”, il partito B “Rossi Mario”, il partito C “Onorevole Mario Rossi”, etc. In questo modo, quando le votazioni saranno lette ad alta voce, diventerà possibile verificare se e quanti elettori di un partito non hanno votato come avevano garantito.