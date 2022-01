Elezione del Presidente della Repubblica: cosa sono i catafalchi e perché si chiamano così

Come stabilito dall’articolo 83 della Costituzione, l’elezione del Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto. Per garantire che i Grandi Elettori possano esprimere la propria preferenza lontani da sguardi indiscreti, nell’Aula di Montecitorio sono presenti i cosiddetti “catafalchi”: vediamo cosa sono e come funzionano.

Cosa sono i catafalchi

Gli oggetti in questione non sono altro che cabine elettorali chiuse in cui deputati, senatori e delegati regionali si recano per votare il nuovo Capo dello Stato. Si tratta di strutture in legno con tende di velluto pesante che assicurano la massima segretezza e personalità della votazione montate tra il banco del Presidente della Camera e quelli del governo.

La prassi prevede che, quando la presidenza fa il proprio nome, gli elettori entrino nel catafalco e scrivano il nome del candidato prescelto sulla scheda. Dopodiché escono dal lato opposto e depositano quest’ultima in un’urna tradizionalmente chiamata “insalatiera”.

Per la prima volta dal 1992, anno in cui queste cabine vennero introdotte – in occasione dell’elezione di Oscar Luigi Scalfaro -, quest’anno non verranno utilizzate perché poco funzionali al rispetto delle norme anti Covid. Il presidente della Camera ha infatti annunciato che verranno sostituite da altre strutture in grado di consentire una maggior aerazione.

Cosa sono i catafalchi e perché si chiamano così

Il termine “catafalchi” indica in realtà “un palco di legno, ornato di drappi e circondato di candelabri, su cui si pone la bara in occasione di cerimonie funebri”. Ed è proprio così che, data la loro configurazione, queste strutture vennero inizialmente (e ironicamente) definite da giornalisti e politici. Da chi le battezzò “sarcofagi” a chi parlò di “catafalchi”, alla fine è rimasta consuetudine indicarle con quest’ultimo termine.

La loro introduzione fu voluta in particolare dal radicale Marco Pannella che, nel 1992, si lamentò delle procedure allora in vigore per l’elezione del Presidente per la Repubblica, che a suo dire facevano venire meno la segretezza del voto.

Nelle votazioni precedenti, in effetti, le schede venivano consegnate anticipatamente ai Grandi Elettori che, a seconda dei casi, restando in aula, potevano mostrare la propria preferenza ai capicorrente o andare a nascondersi da qualche parte suscitando il sospetto dei colleghi. Si decise quindi di installare i catafalchi al centro dell’Aula in modo da proteggere il votante dagli sguardi altrui.