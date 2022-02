Tre persone paralizzate tornano a camminare grazie a elettrodi

Grazie a elettrodi impiantati nel midollo spinale tre persone paralizzate tra i 29 e i 41 anni hanno ricominciato a camminare. Tra di loro l’italiano Michel Roccati che quattro anni fa dopo un incidente in moto aveva perso l’uso delle gambe. Il risultato dello studio è stato pubblicato su Nature Medicine ed è stato curato da una squadra di ricercatori del Politecnico di Losanna (Epfl). Nell’équipe anche Silvestro Micera, che lavora fra la Scuola Superiore Sant’Anna ed l’Epfl.

Gli elettrodi innestati nel midollo spinale inviano stimoli elettrici ai muscoli

Il dispositivo impiantato alle tre persone paralizzate consiste in alcuni elettrodi innestati nel midollo spinale, che inviano ai muscoli di gambe e tronco gli stimoli elettrici generati esternamente da un computer controllato dal paziente. Le tre persone, dopo un solo giorno di training, hanno ripreso a camminare e a controllare movimenti complessi come nuotare e pedalare. «I primi passi sono stati qualcosa di incredibile, un sogno che si avverava», ha commentato l’italiano coinvolto nella sperimentazione, Michel Roccati. «Ora sono in grado di salire e scendere le scale e punto, entro primavera, di riuscire a camminare per un chilometro».

Il prossimo passo è testare la tecnologia su migliaia di pazienti

Il risultato arriva dopo numerosi anni di ricerche effettuate dal gruppo in questo ambito da cui è nata anche la startup Onward Medical. L’obiettivo dei ricercatori è ora quello di testare questa nuova tecnologia su migliaia di pazienti, per arrivare a commercializzarla in pochi anni.