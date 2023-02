Eleonora Boi incinta: aspetta il secondo figlio da Danilo Gallinari

La giornalista sportiva Eleonora Boi è incinta del secondo figlio da Danilo Gallinari. A dare l’annuncio è stata la coppia con un un tenero messaggio su Instagram rivolto al nascituro: «Ti aspettiamo»

Eleonora Boi incinta

Per i due si tratta del secondo arrivato dopo la nascita di Anastasia nel 2020. Sposatisi lo scorso luglio, sono ora pronti ad allargare la famiglia e hanno già condiviso con i propri followers alcuni scatti della dolce attesa. Sul suo profilo social, la giornalista sportiva ha infatti mostrato orgogliosissima il suo pancione e insieme al cestista italiano hanno condiviso diverse foto della gravidanza. «Felici per 4, non vediamo l’ora di conoscerti» le parole affidate ai social network.

La coppia è pronta ad accogliere il secondogenito

Con una serie di scatti condivisi su Instagram, la coppia si è mostrata fiera e felice per il nuovo arrivo. Ancora non hanno rivelato il sesso del futuro bebè ma sono pronti a stringerlo tra le braccia. Tantissimi i messaggi da amici e colleghi, commenti di affetto e di augurio in risposta alle foto pubblicate.

La Boi è una conduttrice e giornalista sportiva, conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione nella redazione di Sport Mediaset dove conduce un programma sportivo su Premium Calcio. Danilo Gallinari è un cestista dei Boston Celtics. Vanta una carriera importante in NBA dove ha giocato, tra le altre, anche con le maglie di New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers. L’incontro trai due è avvenuto ad una festa nel 2017 e da allora non si sono più lasciati. La Boi ha deciso di seguire il cestista negli Usa e nel 2020 è diventata mamma della loro prima figlia Anastasia. Lo scorso luglio hanno deciso di sposarsi con una cerimonia da favola in Sardegna, terra d’origine della giornalista.