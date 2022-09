Elena Spironello morta per un’infezione ai polmoni: aveva 23 anni

Non ce l’ha fatta Elena Spironello. La 23enne universitaria all’Università ‘Ca Foscari di Venezia è deceduta a seguito di complicazioni di un’infezione nella notte tra il 24 e il 25 settembre. La giovane era ricoverata da circa 15 giorni, ma l’infezione si è diffusa nel suo corpo. Era stata ricoverata l’11 settembre 2022, con febbre alta e polmonite. Proprio la polmonite batterica laterale non le avrebbe lasciato scampo. La studentessa soffriva da tempo di una rara patologia respiratoria, quindi potrebbe essere morta a seguito di complicazioni.

Elena Spironello, chi era

La ragazza si divideva tra studi, volontariato e passione per le lingue. Infatti, faceva parte dell’Azione cattolica della Diocesi di Treviso. La giovane ora lascia i genitori, il fratello e le due sorelle nel dolore. Attorno a loro si è stretta la comunità di oltre cento tra volontari e amici, che hanno sperato fino all’ultimo nella guarigione della ragazza. Prima di contrarre l’infezione, la 23enne avrebbe voluto continuare il percorso di studi con un Erasmus in Spagna.

Il givedì precedente al suo ricovero, i suoi amici avevano organizzato un cocktail party, senza sapere che sarebbe stato l’ultimo.

I commenti

«Una perdita per tutta la comunità, la morte di Elena. Una ragazza brava, tranquilla, che si curava dei giovani ed era sempre in mezzo alla gente. Ci stringiamo al dolore di chi le ha voluto bene» ha spiegato il sindaco di Scorzé, Nais Marcon.

«L’intera comunità scolastica desidera stringersi con immenso cordoglio attorno alla famiglia Spironello per la dolorosissima e prematura perdita di Elena, ragazza solare e brillante ex studentessa di questo Liceo» si legge in una nota del liceo che ha frequentato. I funerali si terranno domani, 29 settembre, alle ore 15:30, presso la chiesa parrocchiale di Gardigiano. Per la sua tesi, la giovane stava studiando l’immigrazione infantile nel secondo dopoguerra, raccontando anche l’esperienza di un ex bambino immigrato.