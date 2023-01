Elena Sofia Ricci: «Non riuscivo a separarmi da suor Angela»

«Avevo bisogno anche di confrontarmi con altro, ma mi è entrata nel cuore, non riuscivo a separarmi da Suor Angela che vedremo di meno perché l’ho tanto amata, porta il nome di mia nonna. Però c’è un momento in cui lascio perché avevo altro da fare: ho potuto dedicarmi al mio grande amore, il teatro». Così Elena Sofia Ricci racconta cosa ha provato nell’interpretare il ruolo di Suor Angela nella serie Che Dio ci aiuti.

Elena Sofia Ricci e il rapporto con Suor Angela in ‘Che Dio ci aiuti’

Per Elena Sofia Ricci, chi segue la fiction: «Ama questa serie perché tratta in modo profondamente umano l’aspetto spirituale. Suor Angela ha la capacità di relazionarsi in modo mistico, attraverso i suoi dialoghi, con Dio e, in ogni fine episodio, ci lancia nel mare degli interrogativi. La fiction fa ridere, piangere e riflettere» spiega.

«Il mio personaggio, in questa edizione, ci sarà un pochino meno, ma ogni tanto si interessa delle sue ragazze. Ne combina una delle sue e viene rispedita in carcere, dove aiuta le donne con i bambini del penitenziario. Sono contenta e orgogliosa di aver lasciato spazio a Francesca Chillemi, che in questi anni è diventata un’attrice sempre più brava e sensibile. Quando lavoro con lei riesco a esprimere doti che non ho mai avuto. Non è mai facile lasciare una serie, quindi chi lo sa…» precisa.

Chi sostituirà suor Angela?

Il compito di sostituire Suor Angela nel corso della serie andrà ad Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi.

«Se dopo dopo 12 anni siamo qui a presentare una serie top, giunta alla settima stagione, qualcosa significherà: Che Dio ci aiuti ha una leggerezza di racconto straordinaria. Il modello che questa serie propone è una famiglia nuova, inclusiva con il tema della condivisione dei ruoli, che rende tutti pari. È una grande favola ma calata nel concreto» ha spiegato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati.