Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti: le voci sulla separazione

Sono numerose le coppie di personaggi dello spettacolo che si sono lasciate nel 2022, prime tra tutti Ilary Blasi e Francesco Totti, e un’altra sembra aggiungersi alla lista. Si tratta di Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti, 60 anni lei e 65 lui, il cui matrimonio sembra essere giunto al capolinea dopo 19 anni. Sono state numerose le indiscrezioni che hanno fatto pensare a una rottura, ma ancora dai diretti interessati non è giunta alcuna conferma.

Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati?

I due sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata, ma le voci sulla fine della loro relazione circolano ormai da diverse settimane. Questo perché non sono più stati più visti insieme ad eventi come il Festival del Cinema di Roma, dove l’attrice ha preferito farsi accompagnare dalla figlia Maria e non dal marito. Secondo alcuni rumors sarebbero già in corso le pratiche per una separazione legale e si sarebbe trattata di una scelta sofferta ma necessaria.

La loro relazione

Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si erano conosciuti nel 2002 in Toscana quando lei aveva 40 anni ed era reduce dalla precedente relazione con Pino Quartullo – con cui ha avuto la sua primogenita Emma, oggi 26enne. Prima di questa relazione, la Ricci aveva chiuso il matrimonio con lo scrittore Luca Damiani.

L’amore con Mainetti è nato all’improvviso e lui in un’intervista aveva così descritto il loro rapporto:«A casa il confronto artistico è continuo. Io la aiuto nella creazione dei personaggi, lei ascolta ripetutamente le mie musiche». La coppia è sempre stata molto riservata sulla loro relazione, ma nonostante questo il loro allontanamento è apparso strano poiché non sono più stati avvistati insieme in eventi pubblici. Ora non resta che attendere la conferma ufficiale da parte dei due (ex?) coniugi.