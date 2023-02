Elena Sofia Ricci, «profonda amicizia» con Gabriele Anagni: chi è

L’attrice Elena Sofia Ricci sembra aver trovato un nuovo interesse amoroso nella sua vita. A dare la notizia è stato il settimanale Oggi che parlerebbe di «profonda amicizia instaurata durante il difficile periodo del divorzio e anche dopo».

Il nuovo interesse per Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci, l’attrice conosciuta per tanti ruoli diversi, soprattutto per «suor Angela» nella fiction «Che Dio ci Aiuti», ha passato un momento difficile. Infatti, la Ricci si è separata dal suo compagno storico Stefano Mainetti, finalizzando il divorzio nell’ultimo periodo.

Tuttavia, dopo questo brutto momento, Elena sarebbe pronta per una nuova avventura. Il settimanale Oggi asserisce che ci sia una «profonda amicizia» tra l’attrice e Gabriele Anagni. I due avrebbero un buon feeling sul set de «La dolce ala della giovinezza» opera teatrale che stanno portando insieme sui diversi palcoscenici d’Italia. Gabriele Anagni avrebbe 31 anni, dunque 29 anni meno di lei visto che l’attrice ne ha 60, ma questo non rappresenterebbe un problema per i due.

Chi è Gabriele Anagni

Gabriele Anagni è un attore teatrale e televisivo nato a Massa Carrara l’8 settembre del 1991. Il suo nome completo è Gabriele Maria Anagni. Il teatro è la sua passione e l’attore si è formato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico. Anagni ha anche debuttato in tv nella fiction un Medico in Famiglia. Tuttavia, Gabriele Anagni ha conquistato il successo sul piccolo schermo interpretando Claudio Parenti nella soap opera Un Posto al Sole.

Anche nel 2020 ha recitato in una fiction televisiva, ovvero Il Paradiso delle Signore, andata in onda sulle reti Rai. Nella fattispecie, la possibile nuova fiamma di Elena Sofia Ricci interpretava Alfredo Perico e riprenderà questo ruolo anche nella settima stagione della fiction. Nessuno però ha confermato la nuova coppia, quindi per ora si tratta di un’indiscrezione da prendere con le pinze, anche perché se dovesse esserci un fondo di verità, sicuramente verranno fuori altre notizie nelle prossime settimane.