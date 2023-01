Oltre a Gabriella Pession, nel cast de La Porta Rossa c’è anche Elena Radonicich. Marito, figlia, film, serie tv e curiosità sull’attrice. Elena Radonicich è nata il 5 febbraio 1985 a Moncalieri. Il padre è italiano, ma aveva le origini slavo-tedesche.

Elena Radonicich: marito, figlia, film e serie tv dell’attrice

Nel 2009 si diploma al Centro sperimentale di cinematografia a Roma. Molti la ricordano al suo esordio con I liceali nel 2008. Si divide tra serie Tv e il teatro fino al film Tutti al mare. Nel 2013 lavora ad Adriano Olivetti – La forza di un sogno e in 1992. Nel 2016 lavora a Luisa Spagnoli. Partecipa anche al film Fabrizio De André – Principe libero, dove ha il ruolo della prima moglie del cantautore.

Ha avuto una relazione con Gaetano Bruno, con cui nel 2015 ha avuto una figlia, Anna. Anche Gaetano è nel cast della serie che andrà in onda stasera, 11 gennaio, su Rai 2. L’ultima serie con cui ha collaborato è Sopravvissuti.

Il ruolo ne La Porta Rossa

«Nella prima puntata non sappiamo dove sia, ma solo che si è allontanata: il suo è uno dei misteri di questo ciclo di episodi. Posso solo dire che continuerà a influenzare il commissario Paoletto, ma a distanza da Trieste. Un bel cambiamento, in cui mi sono buttata a capofitto» ha spiegato Elena Radonicich in un’intervista a Leggo. «Una complessità che li svincoli dall’essere funzionali a qualcun altro in scena. In questo mestiere l’arma più potente è la scelta, la libertà di abbracciare ruoli di un certo spessore e io, poi, amo una forma di attorialità d’autore, che parte dal copione ma porta l’interprete a entrare in modo diretto nella creazione di un personaggio. Solo così si evita la trappola della bidimensionalità: non siamo marionette, ma artisti» risponde alla domanda sui personaggi femminili.

