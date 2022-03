Elena Morali a La pupa e il Secchione, chi è? Età, ex fidanzato Scintilla, marito Favoloso, origini della showgirl

Elena Morali è nata il 28 gennaio 1990 a Ponte San Pietro, vicino a Bergamo, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, ha lavorato come hostess e promoter. Successivamente, appassionata di moda e tendenze, ha iniziato a fare la modella e influencer, partecipando così a Miss Padania e Miss Universo. Ma la vera svolta della sua carriera è arrivata nel 2010 quando ha partecipato al programma di Italia 1: La Pupa e il Secchione. Da allora ha preso parte ad altri reality e game show, come L’Isola dei Famosi e La pupa e il secchione show 2022.

Elena Morali è stata fidanzata con Gianluca Fubelli, comico di Colorado, anche noto come Scintilla. Hanno iniziato a frequentarsi nel 2017, ma preso la loro relazione è naufragata. Secondo alcuni rumors, e a causa di un flirt di Morali con il partecipante dell’Isola dei Famosi Marco Ferri. Durante uno dei programmi di Barbara d’Urso, la showgirl ha ammesso che per un certo periodo è stata innamorata di due persone diverse per poi tornare con il suo Gianluca Fubelli.

L’attuale fidanzato di Elena Morali

Elena Morali dal 2020 è sposata con Luigi Mario Favoloso. I due sono stati al centro di forti polemiche. Favoloso, infatti, è l’ex fidanzato di Nina Moric e la donna non manca di criticare la coppia nei salotti di Barbara D’Urso. In particolare, Moric ha affermato a inizio maggio 2020 di aver avuto una lunga telefonata con Elena Morali in cui la showgirl le avrebbe confessato di continuare la relazione con Luigi Mario Favoloso solo perché ricattata dall’uomo stesso. Mario infatti starebbe utilizzando un video intimo di loro due per costringere Elena a rimanere insieme, commettendo di fatto un reato di Revenge Porn. La replica di Elena Morali non si è fatta attendere: “Non esiste nessun revenge porn, non mi è mai stato fatto, non sono sotto ricatto. Luigi non mi ricatta. Non mi interessa replicare e dirvi cosa penso”.