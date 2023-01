Elena Huelva è morta: l’influencer aveva raccontato la sua lotta al tumore

Elena Huelva è morta per le conseguenze del tumore diagnosticato quattro anni fa, quando aveva solo 16 anni. La 20enne aveva scelto di raccontare la sua esperienza come influencer e nel tempo era diventata molto apprezzata in Spagna come influencer.

Elena Huelva raccontò la lotta contro il tumore: è morta

«Oggi mi sono svegliata non nel migliore dei modi, con un grande spavento.Sono giorni molto difficili, sono sempre più complicati, ma come sapete io sono più forte, e più complicata. Voglio che sappiate che io ho già vinto, molto tempo fa. Continuiamo, sempre» scriveva la ragazza nel suo ultimo post su Instagram. «Voglio chiarire che ho già vinto grazie a tutto l’amore e alle persone che ho al mio fianco. Qualunque cosa accada, so che la mia vita non è stata vana perché ho lottato e ho ottenuto ciò che volevo, dare visibilità alla malattia» aggiungeva in un altro post.

La giovane combatteva contro il sarcoma di Ewing. Aveva scelto di usare i social – TikTok e Instagram soprattutto – per dare coraggio e una speranza a tante persone in difficoltà, oltre a far puntare i riflettori sulla sua malattia e sulle sue conseguenze. Il sarcoma colpisce le ossa o i tessuti vicini. Si può contrarre a qualsiasi età, ma gli adolescenti e i giovani adulti sono più soggetti a questa patologia. Causa fortissimi dolori che non si fermano mai e la tumefazione nella zona colpita.

Il cordoglio dei fan

«Con la tua voglia di fare ci hai conquistato tutti e rimarrai per sempre nei cuori di molte persone» ha commentato il presidente della Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La notizia è arrivata con un post, dove si informava che la ragazza guardava i fan dalla sua stella, per poi ringraziare.

«Avevo 16 anni, ero adolescente, avevo programmato viaggi con gli amici, studiavo. E tutto si è bloccato». Così è iniziato il racconto di Elena sui social.