Elena Fanchini, chi era la sciatrice morta a 37 anni per un tumore

Lutto nel mondo dello sci italiano, Elena Fanchini è morta a 37 anni. La sciatrice ha perso la sua lunga battaglia, iniziata nel 2017 contro un tumore.

La carriera e i risultati di Elena Fanchini

Elena Fanchini era un orgoglio dello sci italiano. Era la più grande delle tre sorelle Fanchini, Nadia e Sabrina, tutte protagoniste in tempi recenti di vittorie e risultati d’orgoglio per il mondo sportivo nostrano. La Fanchini era riuscita a conquistare grandi risultati nel corso della sua carriera come sciatrice. Ad esempio, nel 2005 Elena aveva conquistato un argento mondiale in discesa libera a Bormio e nella stessa specialità aveva trionfato per ben due volte, una nel 2005 a Lake Louise e l’altra nel 2015 a Cortina d’Ampezzo. Un palmares di tutto rispetto che l’ha resa una veterana e un esempio nel mondo dello sci.

Tuttavia, nel 2017, mentre si preparava per le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, Fanchini aveva accusato un malessere improvviso e aveva scoperto dopo vari esami di avere un tumore. Da allora Elena Fanchini aveva iniziato la sua battaglia, documentando ogni tappa del suo percorso di recupero sui social. Nel 2020 aveva anche annunciato il ritiro dalle piste da sci, ritiro che aveva confermato definitivamente nel settembre dello stesso anno.

Il ricordo per la morte della sciatrice

In molti si erano affezionati a Elena Fanchini e la sostenevano come potevano. Ad esempio, la sciatrice Sofia Goggia in occasione della sua vittoria in discesa libera a Cortina le aveva dedicato la vittoria dicendo: «Eli, questa è per te».

Elena Fanchini era anche una grande tifosa dell’Inter. Il club nerazzurro ha voluto ricordarla nel giorno della sua scomparsa scrivendo un tweet commovente: «Cara Elena, ti ricordiamo col sorriso, allo stadio con noi o mentre scii sulle tue amate montagne. Stringiamo in un grande abbraccio la tua famiglia e tutti i tuoi cari».