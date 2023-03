Elena Di Cioccio confessa: «Ho l’Hiv, sono sieropositiva da 21 anni»

Elena Di Cioccio si è raccontata ieri a Le Iene dichiarando di essere sieropositiva da 21 anni e di essere stata dipendente da cocaina. Il 4 aprile prossimo uscirà il suo libro, Cattivo sangue, nel quale racconterà proprio di questo e molto altro.

Elena Di Cioccio sieropositiva: la confessione a Le Iene

«Ho 48 anni e da 21 sono sieropositiva. Ho l’Hiv», ha esordito la figlia di Franz Di Cioccio della PFM e della manager Anita Ferrari. Elena ha parlato a cuore aperto della sua sieropositività nel consueto monologo degli ospiti e ha raccontato che ora è negativizzata ed è fiera di se stessa. «Ero molto giovane quando questa diagnosi stravolse completamente la mia vita. All’inizio ho avuto paura di morire, poi di poter fare del male al prossimo. ‘E se contagi qualcuno?’, mi dicevo, ‘Non me lo perdonerei mai’. Non è mai successo, non ho mai contagiato nessuno e non sono morta», ha proseguito la Di Cioccio.

Sul palco che l’ha ospitata varie volte nel corso degli anni come iena, Elena ha confessato che per molti anni si è vergognata di se stessa: «Ho vissuto la malattia come se fosse una colpa. Pensavo che tra me e l’altro, la persona peggiore fossi sempre io. Mi sentivo sporca, difettosa. Avevo timore di essere derisa, insultata, squalificata dal pregiudizio che ancora esiste nei confronti di noi sieropositivi». «Oggi sono fiera di me, non mi vergogno più. L’Hiv è molto diversa da come ve la immaginate. Io non sono pericolosa, sono negativizzata e finché mi curo io non posso infettare nessuno. Potete toccarmi, abbracciarmi, baciarmi e tutto il resto. Se volete continuare ad avere paura, io lo accetto, però girate lo sguardo verso il vostro vero nemico. l’ignoranza», ha continuato.

La dipendenza dalla cocaina

Nel suo intervento ha anche confessato di essere stata dipendente dalla cocaina, scoperta fatta da sua madre: «A un matrimonio sono uscita dal bagno e me la sono trovata davanti: tu che sei su di giri non ti accorgi ma da fuori si vede tutto benissimo. Lei mi ha detto solo: no, anche tu no. Era così spaventata, addolorata e impotente che mi è passata attraverso».