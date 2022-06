Elena Del Pozzo, la madre: “Ha visto i cartoni, poi l’ho uccisa con una forza mai avuta prima”

Martina Patti, madre di Elena Del Pozzo, ha ricostruito quanto accaduto nel pomeriggio di martedì 13 giugno 2022 quando, dopo essere andata a prendere la figlia all’asilo, l’ha uccisa e ne ha occultato in cadavere in un campo (non prima di aver inscenato un sequestro denunciando che la piccola era stata rapita da tre uomini incappucciati).

Elena Del Pozzo: il racconto della madre

La donna ha così descritto le ultime ore della piccola: “Quando l’ho presa all’asilo siamo andate a casa mia, lei ha voluto mangiare un budino e poi ha guardato i cartoni animati dal mio cellulare. Io intanto stiravo, in serata saremmo dovute andare da un mio amico per il suo compleanno ed Elena era contenta. Poi siamo uscite per andare a casa di mia madre e ho rimosso tutto”. Una normale scena da quadretto familiare, se non fosse che Martina ha poi preso un coltello e sferrato sette colpi alla figlia (non è ancora chiaro se in casa, come credono gli investigatori, o nel campo dove poi l’ha seppellita come ha sostenuto lei).

Un momento che lei dice di non ricordare se non per la forza che ha avuto nel compiere il delitto. “Non ricordo la reazione della bambina mentre la colpivo, forse era ferma, ma ho un ricordo molto annebbiato”, ha infatti spiegato. E ancora: “Ho l’immagine del coltello, ma non ricordo dove l’ho preso. Non ricordo di aver fatto del male alla bambina, ricordo solo di aver pianto tanto. Non ricordo nemmeno cosa sia passato per la mia mente quando ho colpito mia figlia, anzi posso dire che non mi è passato nessun pensiero, era come se in quel momento fossi stata una persona diversa”.

La messa in scena del finto rapimento

Quasi assente, ha quindi ricostruito la fase successiva al delitto e la messinscena del rapimento ammettendo di aver capito che la bambina era morta e di non sapere cosa fare. Non ricorda nemmeno di averla seppellita, pur ammettendo che “sicuramente sono stata io”. Dopo aver chiamato l’ex compagno e padre della piccola, si è cambiata ed è andata a casa dei suoi genitori a cui ha raccontato di essere stata aggredita. “Mi sono inventata che avevano rapito la bambina sfruttando la storia delle minacce ad Alessandro”, ha dichiarato con riferimento ad un particolare vero, ovvero al biglietto di minacce che il compagno aveva ricevuto tempo prima.